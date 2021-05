Nachdem die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi am 12. Mai zur Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen ernannt worden ist, legt sie nun ihr Mandat im Kreistag nieder. An der Kreistagssitzung zur Zukunft der Helfenstein-Klinik am Freitagnachmittag nahm sie bereits nicht mehr teil. „Als Minis...