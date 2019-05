Die Neukonzeption für die Göppinger Theatertage steht. 2020 finden sie wieder statt, das Kreisjugendamt wird entlastet.

Theater ist Arbeit. Viel Arbeit. Auf der Bühne für die Schauspieler, hinter den Kulissen für die, die das Ganze organisieren. Die Göppinger Theatertage sind da keine Ausnahme, im Gegenteil. Für die Mitarbeiter des Kreisjugendamts, die die Theatertage organisieren, „ist es ein sehr, sehr hoher Arbeitsaufwand“, sagt Kreisjugendamtsleiter Lothar Hilger. So viel, dass für die letzten Theatertage im Jahre 2017 immerhin 249 Überstunden bei dem Organisationsteam im Kreisjugendamt anfielen.

Theatertage 2019 Kommentar von Peter Buyer zum neuen Konzept der Theatertage Die Entscheidung des Jugendhilfeausschusses für die Fortführung der Göppinger Theatertage ist ein Stück mit starker Botschaft, findet unser Autor Peter Buyer.

Also war es an der Zeit zu überlegen, wie es weitergeht mit dem ganzen Theater. Eine Projektgruppe aus Fachleuten hat sich grundlegende Gedanken gemacht, wie die Theatertage neu aufgestellt werden können, und das Konzept jetzt dem Jugendhilfeausschuss des Kreistags präsentiert.

Es geht weiter mit den Theatertagen

Die für alle Theaterfreunde gute Nachricht vorneweg: Es geht weiter mit den Theatertagen. Nach dem zuletzt üblichen Zwei-Jahres-Turnus hätte es nach den Theatertagen 2017 schon in diesem Jahr wieder „Bühne frei“ heißen müssen, dass es keine Theatertage 2019 gibt, ist aber schon länger klar. Aber im kommenden Jahr ist es wieder so weit, beschloss der Jugendhilfeausschuss. Und: Die nach dem neuen Konzept ablaufenden Theatertage 2020 sollen evaluiert werden, besonders die finanziellen Änderungen sollen überprüft werden. Denn ums Geld geht es bei der Neukonzeption natürlich auch. Allein die für die Theatertage 2017 angefallenen Überstunden im Kreisjugendamt kosteten 7470 Euro.

Um in Zukunft die Überstunden zu reduzieren, sollen ehrenamtliche Helfer mehr Aufgaben übernehmen. Das ist ein Kernpunkt der Neukonzeption – der schon lange bestehende und mitarbeitende Freundeskreis Göppinger Theatertage soll stärker eingebunden werden: „Der Freundeskreis bekommt eine tragende Rolle als Kooperationspartner“, sagt Hilger. Mehr Ehrenamt heißt eben auch weniger Kosten für die Verwaltung.

Mehr Werbung und mehr Marketing

Allerdings hat Ausschussmitglied Rudi Ebert seine Zweifel: „Das ehrenamtliche Engagement kann schnell zu Ende sein.“ Dann bleibe die Arbeit wieder am Kreisjugendamt hängen. Und das „ist genug beschäftigt mit den Aufgaben, die es jetzt schon hat“. Auch den Ansatz des neuen Konzepts, mit mehr Werbung und Marketing für höhere Einnahmen zu sorgen, hält er für zu arbeitsintensiv, denn „das Mehr an Werbung muss jemand machen“, bedeute also auch mehr Arbeit. Dabei stellt Ebert klar, dass er „nichts gegen die Theatertage hat“. Letztlich stimmte er als Einziger gegen das neue Konzept, das mit großer Mehrheit und nur zwei Enthaltungen vom Ausschluss beschlossen wurde.

„Theater ist im Kommen“

SPD-Kreisrätin Hilde Huber war dann auch „froh, dass es den neuen Plan gibt“. Theater sei im Kommen, fördere die Gemeinschaft und mache viel Freude. Landrat Edgar Wolff sieht kein Risiko in dem größeren ehrenamtlichen Engagement des Freundeskreises. „Für mich war klar, dass das Kreisjugendamt entlastet werden muss“, sagt er. Vom neuen Konzept ist er angetan: „Ich glaube, es wird gelingen.“ Das hoffen letztlich nicht nur alle Ausschussmitglieder. Denn wenn es nicht gelingt, stehen die Theatertage, die es seit 1963 gibt, nach 2020 wieder auf der Kippe.