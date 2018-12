Gala Neujahrskonzert mit Trompete und Orgel

Bad Boll / SWP

Ein festliches Neujahrskonzert im Glanz von Trompete und Orgel verspricht der Auftritt des Trompeters Bernhard Kratzer vom Staatsorchester Stuttgart und seines Orgelpartners Paul Theis am Samstag, 5. Januar, ab 19 Uhr in der Stiftskirche Bad Boll. Die beiden präsentieren strahlende Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia und virtuose Orgelmusik unter anderem von Händel, Torelli, Best, Mozart und Bellini.

Die romanische Stiftskirche St. Cyriakus in Bad Boll bietet den besonderen Rahmen für das Konzert. Die Kirche aus dem Jahr 1155 gehört zum staufischen Erbe und wurde auf Geheiß von Berta von Boll erbaut. Mit ihrer dreischiffigen romanischen Pfeilerbasilika zählt sie zu den ältesten und bedeutendsten Baudenkmälern der Stauferzeit in Württemberg.

Bernhard Kratzer, Solotrompeter des Staatsorchesters Stuttgart, begeisterte sich schon früh unter dem Einfluss des inzwischen verstorbenen Altmeisters Maurice André für die Instrumentalkombination Trompete und Orgel. Seiner Piccolotrompete entlockt er zarteste Pianoklänge, perlende Koloraturen und jubelnde Töne. Kratzers künstlerisches Schaffen ist in mittlerweile über zehn CD-Einspielungen dokumentiert. Nach dem tragischen Unfalltod seiner langjährigen Orgelpartnerin Monika Nuber im Oktober 1996 ist Paul Theis seit 20 Jahren Kratzers Partner. Er ist Preisträger namhafter Orgelwettbewerbe, etwa bei der Wiesbadener Bach-Woche, im Dom zu Speyer und in Odense/Dänemark).

Karten im Vorverkauf gibt es in Bad Boll bei der Bücherei im Alten Schulhaus, in Göppingen beim i-Punkt im Rathaus, Tel. (07161) 650-4444. Die Abendkasse wird mit dem Einlass um 18.15 Uhr eröffnet.