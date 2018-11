Medizin Neues Netzwerk hilft bei Rheuma

Kirchheim / SWP

An Rheuma erkrankte Menschen können ab kommender Woche auf das Wissen und die Erfahrung eines neuen Netzwerks in Anspruch nehmen. Die „Ambulante spezialfachärztliche Versorgung“ (ASV) stehe ab 26. November bereit, kündigt die Medius-Klinik in Kirchheim an. Nach Angaben des Krankenhauses böten die Klinik und die mit ihr vernetzten Ärzte bundesweit eine der ersten ASV an.

„Hinter diesem Fachbegriff verbirgt sich eine vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit von niedergelassenen Fachärzten und der Klinik für Innere Medizin, Rheumatologie und Immunologie der Medius Klinik Kirchheim“, erklärt die Medius-Klinik. Der dortige Chefarzt Professor Dr. Bernhard Hellmich sei Rheumaspezialist. Er sieht große Vorteile in der ambulanten fachärztlichen Versorgung: „Die enge Vernetzung mit niedergelassenen Fachärzten verschiedener Disziplinen und unserer Klinik sichert eine hohe Qualität der Behandlung aus einer Hand.“ Die Möglichkeit, eine solche Versorgung für rheumatologische Erkrankungen aufzubauen, bestehe seit dem Frühjahr.