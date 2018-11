Senioren Neues Heim: Wangen im Pflegewandel

Wangen / NWZ

Die Raiffeisenbank in Wangen und die Vinzenz von Paul gGmbH hatten die interessierten Bürger der Gemeinde Wangen zu ihrer Veranstaltung „Aufbruch 2020 – Wangen im Pflegewandel“ eingeladen – und viele Bürger kamen zu dem Treffen in die Raiffeisenbank. Im Mittelpunkt stand das sich im Bau befindliche Seniorenzentrum in Wangen. Eingegangen wurde beispielsweise auf die späteren Lebens- und Wohngemeinschaften innerhalb der Pflegeeinrichtung.

Für ihre neue Einrichtung in Wangen greift die Vinzenz von Paul gGmbH auf neueste Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem Pflegebereich zurück, heißt es in einer Pressemitteilung. Das soll „den Bewohnern zeitgemäße und professionelle Pflege auf Basis des Hausgemeinschaftsmodells zukommen lassen“.

Ein weiterer Punkt auf der Agenda war auch der Einsatz eines sogenannten „Quartiersmanagers“ für die Gemeinde Wangen. Vinzenz von Paul bemühe sich derzeit um die Förderung und die Einstellung eines solchen „Netzwerk-Allround-Talents“, welches sich nicht nur um das Zusammenbringen der verschiedenen Akteure in Wangen bemüht, sondern darüber hinaus auch gemeinsame Projekte für die Gemeinde initiiert und als Beratungsstelle für alle Altersgruppen zur Verfügung stehen wird.

Bei all diesen Themen sei auch die Frage nach den Kosten, beziehungsweise nach der Bezahlbarkeit nicht außer Acht gelassen worden, heißt es in der Mitteilung. Und schließlich hätten die Besucher noch auf eine spannende und humorvolle Art und Weise Einblicke in die Themen Vorsorge und Absicherung für die Zukunft bekommen. Ganz im Sinne der beiden Gründer der Partner – Vinzenz von Paul und Friedrich Raiffeisen – hätten die Veranstalter den Fokus auf den würdevollen Mensch, den genossenschaftlichen Gedanken und das persönliche Engagement gerichtet.