Haushalt Neues Feuerwehrhaus setzt den Schwerpunkt

Bad Boll / Jürgen Schäfer

An der Badstraße liegt der Schwerpunkt der Bad Boller Investitionen im kommenden Jahr. Ein neues Feuerwehrhaus soll entstehen, dafür ist eine erste Rate von 1,5 Millionen Euro eingeplant. Aber auch im Umfeld muss sich einiges tun. Zur Erschließung des Gebäudes braucht man einen Kanal im Bereich des Pappelwegs. Der kostet allein 250 000 Euro. Eine weitere Viertelmillion ist für den Teilausbau des Pappelwegs selber fällig. Kämmerer Christian Gunzenhauser spricht von um die vier Millionen für das Projekt. Bad Boll bekommt dafür Zuschüsse aus dem Topf für das Feuerwehrwesen. Aber die Gemeinde will mehr. Sie beantragt auch Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock für finanzschwache Gemeinden. „Wir rechnen mit 500 000 Euro“, sagte Bürgermeister Hans-Rudi Bührle bei der Einbringung des Haushalts.

Der erfolgt erstmals nach dem neuen Buchungssystem der Doppik. Die Gemeinde muss berücksichtigen, dass ihr gesamtes Vermögen in Straße, Gebäuden etcetera der Abnutzung unterliegt und sie dafür Reserven bilden muss. Für das Straßennetz sind das rund 200 000 Euro im Jahr, sagt Bührle. Trotzdem schafft es die Kurgemeinde im kommenden Jahr auf fast eine Million Euro Überschuss.

Kämmerer hat Sorgen

Das bleibt aber nicht so, warnt Kämmerer Gunzenhauser. Das Ergebnis sei ein gutes, weil bei den Umlagen die schlechte Steuerkraft von 2017 zugrunde gelegt sei. Auch in 2020 bleibe es gut. Dann aber würden die Abschreibungen nicht mehr erwirtschaftet. „In 2022 fehlt knapp eine halbe Million.“ Man habe dafür eine Ergebnisrücklage. Aber die sei auch nichts Dauerhaftes. „Die Frage ist“, so Gunzenhauser, „ob wir mit dem Niveau weiterfahren können.“

Im kommenden Jahr kann einiges laufen. Für die Unterhaltung von Straßen, Kanälen, und Gebäuden sind fast 800 000 Euro eingeplant. Für die Grundstücke und Gebäude sind dies 457 000 Euro. Die Schule ist ein Dauerbrenner. Noch vor kurzem ging die Gemeindeverwaltung von 200 000 Euro aus, die für eine Sanierung anfallen. Jetzt zeige sich: Mittelfristig seien es deutlich über 400 000 Euro. „Allein die Sanierung der über 30 Jahre alten Schulküche schlägt mit rund 140 000 Euro zu Buche“, so Bührle. Mehr als 100 000 Euro koste die Umrüstung der Beleuchtung im Hauptgebäude auf LED. Aller Voraussicht nach bekomme man 50 Prozent Zuschuss vom Land. Aber deswegen sollte das Paket auch bis spätestens 2021 umgesetzt sein.

Modellprojekt zum ÖPNV

Aufhorchen lässt ein Beitrag, den Bad Boll zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs leisten will. Busfahren statt Parkplätze: An der Wala in der Dorfstraße soll eine neue Haltestelle eingerichtet werden, die vor allem den Mitarbeitern der Firma dient. Das kostet 50 000 Euro, soll aber für die Gemeinde viel günstiger werden. Weil es ein Modellprojekt werden soll, beim Bundesverkehrsministerium ist ein Antrag gestellt. Bührle: „Wir erwarten einen Zuschuss von 40 000 Euro.“

In die Abwasserbeseitigung investiert Bad Boll auch. An der Kläranlage Bad Boll ist ein Bodenlüfter einzubauen. Der kostet 100 000 Euro. Die Regenüberlaufbecken müssen in nächster Zeit Zug um Zug ertüchtigt werden, so Bührle. In 2019 sollen es 45 000 Euro für das Becken im Kurbereich sein.

Was ausgeklammert wird: Der Ausbau des Blumhardtwegs sei in der Finanzplanung bis 2022 nicht drin. Er dürfte mehr als eine Million kosten. Das Rathaus will das aber im Auge behalten und schauen, wie die Ausschreibungsergebnisse für den Neubau des Feuerwehrhauses ausfallen. Wenn dort der Kostenrahmen eingehalten werde, „können wir uns um dieses wichtige Straßenprojekt kümmern“. Im nächsten Jahr sollen schon mal die Grundlagen ermittelt werden.

Bad Boll braucht nächstes Jahr keine Kredite. Aber auch nur deswegen, weil über eine Million Grundstückserlöse aus dem Baugebiet Bühl fließen sollen.