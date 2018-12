Nahverkehrsplan Eltern protestieren gegen Busfahrplan: Umstiegszeiten „unzumutbar“

Kreis Göppingen / Karin Tutas, Arnd Woletz

Die Einschnitte im neuen Busfahrplan verärgern Eltern in Eislingen und Göppingen. Die Umstiegszeiten seien zu kurz.

Die Kommentare reichen von „Entsetzen“ bis „unzumutbar“ oder „absolutes Unding“. Eltern aus Ottenbach, Salach und dem Eislinger Stadtteil Krummwälden, deren Kinder Schulen in Eislingen besuchen, laufen Sturm gegen den ab Januar gültigen neuen, vertakteten Busfahrplan. Bislang halten die Busse vor und nach dem Unterricht jeweils an den Schulen. Ab Januar werden das Schulzentrum Ösch, die Dr.-Engel-Realschule sowie die Außenstelle der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule an der Bismarckstraße nur noch zur ersten Stunde sowie nach der fünften und sechsten Stunde direkt angefahren.

Nur eine Minute Umstiegszeit

Zu allen anderen Zeiten und nachmittags müssen die Schüler des Schulzentrums künftig an der Haltestelle MAG an der Salacher Straße aus- oder einsteigen – Fußweg zur Schule knapp zehn Minuten. Die Grundschüler müssen etwa fünf Minuten von der Haltestelle am Friedhof Nord zur Bismarckstraße zu Fuß gehen, Realschüler am Friedhof von der Linie 6 in die Linie 17 umsteigen. Zwischen Ankunft des einen und Abfahrt des Anschlussbusses liegt morgens nur eine Minute. Das bereitet nicht nur Dorothee Masino, Elternbeirätin an der Realschule, Kopfzerbrechen. Sie befürchtet, dass die Kinder den Anschluss verpassen, wenn der Bus der Linie 6 Verspätung hat. Vor allem jüngere Schüler seien dann überfordert.

Auch bei anderen Schulleitern laufen Beschwerden auf und in Göppingen gibt es ähnliche Beschwerden aus dem Stadtteil Reusch.

