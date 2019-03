Wenn am Freitag der Kreistag zusammentritt, wird nicht nur das neue Sammel- und Gebührenkonzept der Abfallwirtschaft beschlossen. Abschließend soll dem Gremium auch der am 12. Oktober beschlossene 5. Änderungsvertrag mit dem Betreiber des Müllheizkraftwerks (MHKW), EEW, zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Eine erneute Abstimmung über das Papier ist allerdings nicht vorgesehen. Erst nach der auf 45 Minuten angesetzten Debatte will Landrat Edgar Wolff den Vertrag unterschreiben.

Ob es allerdings soweit kommt, ist noch unklar. Denn noch immer ist vom Verwaltungsgericht Stuttgart noch nicht über die Organklagen der Kreisräte Felix Gerber (CDU) und Christian Stähle (Linke) entschieden worden. Sie halten den Beschluss zur Vertragsverlängerung für rechtswidrig, da die Kreistagssitzung nicht ordnungsgemäß verlaufen sei. Sie haben neben ihren Klagen Anfang Januar auch einstweilige Anordnungen beantragt: Landrat Edgar Wolff dürfe den Vertrag bis zur Klärung durch ein Urteil des Verwaltungsgerichts nicht unterschreiben.

„Es ist beabsichtigt, dass die Eilsachen noch in dieser Woche entschieden werden“, sagte gestern die Sprecherin des Verwaltungsgerichts, Ulrike Zeitler.

Welche Folgen ein Gerichtsurteil haben könne und warum Kritiker das Thema „Müll aus dem Ausland“ im neuen Vertrag vermissen, lesen Sie am Dienstag in der NWZ sowie im E-Paper ab 19 Uhr am Montag.