Abfallpolitik Neuer Müllofen-Vertrag lässt auf sich warten

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Das Regierungspräsidium prüft seit fast neun Wochen. Eine höhere Verbrennungsmenge ab 1. Januar ist nahezu ausgeschlossen.

Eigentlich sollte der neue Vertrag mit dem Betreiber des Müllheizkraftwerks, EEW, am 1. Januar in Kraft treten. Doch es gibt noch einige offene Baustellen, das Datum wird wohl nicht zu halten sein. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart lässt sich ungewöhnlich lange Zeit mit der Umwelt-Vorprüfung. Zudem drohen noch immer Klagen gegen den Kreistagsbeschluss und der Vorwurf der Befangenheit einiger Kreisräte bei der entscheidenden Sitzung am 12. Oktober auf Schloss Filseck steht im Raum.

Nach dem für EEW positiven Beschluss des Kreistags reichte das Unternehmen bereits am 14. Oktober den Antrag auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung beim RP ein. Diese Genehmigung ist notwendig, weil künftig statt bislang 157 000 bis zu 180 000 Tonnen Abfall pro Jahr verbrannt werden sollen. Seit Eingang des Antrags prüft die Stuttgarter Behörde nun, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.

Sechs Wochen Zeit hat die Behörde für die Vorprüfung, sie hätte mithin bereits vor knapp drei Wochen, am 25. November, abgeschlossen sein müssen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, die Frist in Ausnahmefällen zu verlängern.

Was Kreisräte weiterhin auszusetzen haben und wie ein drohender Rechtsstreit verhindert werden könnte, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der NWZ oder im E-Paper.