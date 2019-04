Bürgermeister Karl Vesenmaier hat gestern eine Osterbotschaft der besonderen Art verkündet: Wäschenbeuren bekommt einen neuen Verbrauchermarkt. Edeka Südwest wird in den Neubau, der neben dem derzeitigen Markt entstehen wird, rund 6,5 Millionen Euro investieren. Betreiber des neuen „Staufers“ ist und bleibt die Konsumgenossenschaft Göppingen.

Deutlich größer als der alte Markt

Der bestehende Markt sei in die Jahre gekommen, begründet Matthias Füchtner, Vorstand der Konsumgenossenschaft, diesen Schritt. „Man braucht heute eine moderne, zukunftsfähige Handelsfläche mit Aufenthaltsqualität, um dem wachsenden Wettbewerb Paroli zu bieten“, sagte er gestern bei einem Pressegespräch. Die neue Einkaufsmöglichkeit, die etwa 60 Meter weiter in Richtung Ortsmitte rücken wird, sei mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche deutlich größer als der bestehende Markt (800 Quadratmeter). Zudem sei im Vorkassenbereich eine Bäckereifiliale vorgesehen. Den bestehenden Markt weiterzubetreiben, sei keine Option gewesen: „Mittelfristig wäre die Schließung die Lösung gewesen.“

Dem Bürgermeister war die Freude über den Deal mit Edeka anzusehen – zumal die Verhandlungen mehr als zwei Jahre gedauert hätten. Zwei Jahre, in denen es Fortschritte, aber auch Rückschläge gegeben habe. Vesenmaier sieht in dem Ja zu einem neuen Verbrauchermarkt eine weitere Bestätigung darin, dass Wäschenbeuren nicht zu den ländlichen Gemeinden gehöre, die abgekoppelt werden. Vielmehr gehöre die Schurwaldgemeinde zum Einzugsgebiet der wirtschaftsstarken Region, die Entwicklung der Bauplatzpreise sei ein Indiz dafür.

Fünf-Sterne-Gemeinde

„Unsere Fünf-Sterne-Gesellschaft möchte auch das Ambiente in Fünf-Sterne-Gemeinden vorfinden“, meint der Rathauschef und ist überzeugt: „An diesem Ziel arbeitet Wäschenbeuren seit vielen Jahren sehr erfolgreich.“ Bäcker, Metzger, ärztliche und zahnärztliche Versorgung sowie Apotheke und Gärtnereien seien Bestandteile einer intakten Kommune. Ein „weiterer Baustein dieser Erfolgsgeschichte“ sei nun der neue Verbrauchermarkt.

Der bestehende Markt am Ortseingang wurde vor 25 Jahren eröffnet. „Der seit Jahren vorherrschende Sog in Richtung städtischer Zentren hat unsere Geschäfte kaum erreicht“, stellt Vesenmaier zufrieden fest. Die Einwohnerzahl sei in diesem Zeitraum um 800 auf nahezu 4000 geklettert. Immer wieder hätten andere Verkaufsketten in Wäschenbeuren angeklopft. „Doch zwei kleine Einkaufsmärkte haben nicht die Attraktivität eines großen, neuen Marktes“, sagt Vesenmaier. Eine Ansicht, die Verwaltung und Gemeinderat frühzeitig geteilt und sich auf den Partner Edeka verständigt hätten.

Parkplatzsituation muss noch geregelt werden

Ein Umbau des jetzigen Marktes sei nicht in Frage gekommen, erklärt Volker Deroni, Gebietsleiter Expansion bei Edeka Südwest. Zu hoch wären die Kosten für die energetische Sanierung. „Jetzt müssen wir keine Kompromisse eingehen und können den neuen Markt mit modernster Technik ausstatten. Zudem wollten wir die Zeit der Unterbrechung so kurz wie möglich halten.“ Ob und wie lange die Kunden auf das Einkaufen im Ort verzichten müssen, sei noch unklar, sagt Deroni. Die Parkplatzsituation müsse eben geregelt werden. Die Kunden werden ihr Auto später dort abstellen, wo jetzt der alte Markt steht.

Ohne Fallstricke und Risiken ist das Unternehmen Neubau aber nicht zu stemmen. Bei dem Grundstück handele es sich um ein instabiles Auffüllgelände, daher sei eine Pfahlgründung notwendig. Eine sogenannte Sondergründung, die viel Geld kostet: 500 000 bis 600 000 Euro. „Um für den Investor objektive Voraussetzungen zu schaffen, wird die Gemeinde 300 000 Euro als Obergrenze übernehmen“, teilt der Bürgermeister das Ergebnis der Diskussion im Gemeinderat mit. Dies solle „keine Subventionierung“ sein, aber ein Entgegenkommen. „Letztlich trägt immer noch der Investor das Risiko.“

„Kritische Grenze“ erreicht

Füchtner macht deutlich, dass eine solche Investition in einer 4000-Einwohner-Gemeinde „die kritische Grenze“ sei. Doch der Beschluss für die große Lösung steht. Jetzt müssen alle Verträge geschlossen, das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht und ein Verträglichkeitsgutachten in Auftrag gegeben werden, dass den Bedarf bestätigt. „Wir gehen daher das Projekt in einer gewissen Demut an“, meint der Bürgermeister – in der guten Hoffnung, dass er die Eröffnung als Rathauschef noch erlebt.