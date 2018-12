Buch Neuer Lindner-Krimi von Jürgen Seibold

Schlat / Marcus Zecha

In seiner Villa in Schlat liegt ein toter Mann in einer Blutlache. Neben ihm kniet seine Frau, das Messer noch in der Hand. Damit beginnt der neue Kriminalroman „Lindner und der klare Fall“ von Jürgen Seibold.

Eigentlich liegt der Fall außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des LKA-Ermittlers Stefan Lindner, doch ausgerechnet sein langjähriger interner Rivale Kriminalkommissar Roeder bittet Lindner um Hilfe. Dabei scheint der Sachverhalt klar zu sein – zumal die Gattin den Mord sofort gesteht. Doch Roeder hat Zweifel. Freundin Maria ist gar nicht begeistert, dass Lindner in dem Fall ermittelt. Viel lieber würde sie mit ihm fein essen gehen: in das neue, hoch gepriesene Gourmet-Restaurant in Gammelshausen, bei dessen Preisen Lindner allein vom Lesen Schweißausbrüche bekommt. Doch das ist bald das geringste Problem des Ermittlers. Noch ahnt er nicht, wie tief er in diese verwickelte Geschichte hineingezogen werden wird.

Dies ist der Ausgangspunkt des neuen, im Silberburg-Verlag erschienenen Kriminalromans von Jürgen Seibold, der vorwiegend im Filstal spielt. In einfacher Sprache erzählt Seibold darin routiniert eine spannende Geschichte, die wie sein früherer Band „Lindner und das Apfelmännle“ vom Lokalkolorit lebt und nur manchmal ein wenig aufgesetzt daherkommt.

Jürgen Seibold, 1960 in Stuttgart geboren, hat schon eine Reihe von Büchern geschrieben. 2007 erschien bei Silberburg sein erster Regionalkrimi, 2010 die erste Komödie. Außerdem veröffentlicht er Thriller und Jugendbücher.

Seibold war Redakteur der Esslinger Zeitung, arbeitete als freier Journalist für Tageszeitungen, Zeitschriften und Radiostationen und veröffentlichte 1989 seine erste Musikerbiografie. Es folgten weitere Sachbücher für verschiedene Verlage (Heyne, Moewig, Knaur) mit einer Gesamtauflage von 1,2 Millionen Exemplaren. Jürgen Seibold lebt mit Frau und Kindern im Rems-Murr-Kreis, und „wenn er mal Zeit dafür findet“, so Seibold, schreibt er nicht nur darüber, sondern macht auch selber Musik. Marcus Zecha

Info Jürgen Seibold: Lindner und der klare Fall, 256 Seiten, Taschenbuch,

Silberburg-Verlag, 12,99 Euro, ISBN 9783842521124.