In seiner ersten Hybridsitzung, einzelne Räte waren im Sitzungssaal in der Turnhalle in Gosbach anwesend, andere schalteten sich online dazu, hat der Gemeinderat kürzlich für den Neubau des Kindergartens beim Café Köhler Bauarbeiten für den Rohbau in Höhe von etwa 1,22 Millionen Euro vergeben...