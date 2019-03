Engagement Neuer Bürgerverein im Nassachtal gegründet

Baiereck / Carolin Mauritz

Am Feuerwehrmagazin in Baiereck hängt seit kurzem ein Kasten. Nachts leuchtet er sogar grün – ein Defibrillator. Seine Anschaffung ist die erste sichtbare Aktion des neuen Bürgervereins Nassachtal-Diegelsberg. „Den Defibrillator konnten wir durch Spenden und die Unterstützung der Stadt Uhingen finanzieren“, berichtet Dieter Hofele, erster Vorsitzender des Bürgervereins.

Gegründet wurde der Verein im Mai 2018. Er hat 40 Mitglieder und kümmert sich um die Anliegen der Bewohner aus den vier Ortsteilen Nassach, Nassachmühle, Baiereck und Diegelsberg.

Die Idee für den Bürgerverein entstand während des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ im Jahr 2017. „Nachdem klar war, dass wir bei dem Wettbewerb mitmachen, haben wir uns in anderen Orten umgehört“, erklärt Hofele. In vielen Orten sei ein Bürgerverein erfolgreich gewesen. „Im Ortschaftsrat haben wir festgestellt, dass unsere Möglichkeiten beschränkt sind“, berichtet Eberhard Hottenroth, Ortsvorsteher des Nassachtals und Diegelsbergs und Vorstandsmitglied im Bürgerverein. Deswegen sei ein Verein, der alle Möglichkeiten hat und ohne die Bürokratie einer Gemeinde oder des Ort­schaftsrates handeln kann, ein Vorteil. Das Engagement wurde mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

„Wir möchten für die Bürger ein Ansprechpartner sein und ihnen bei ihren Anliegen weiterhelfen“, meint Dieter Hofele. Das Ziel des Bürgervereins sei, ergänzend zur Gemeinde und zum Ortschaftsrat dort zu unterstützen, wo andere es nicht können. Der große Vorteil sei, dass der Verein Spenden annehmen darf. „Drei Ortschaftsratsmitglieder sind als Privatpersonen dabei“, berichtet Eberhard Hottenroth. Im Bürgerverein werden Ideen gemeinsam vorbereitet und beschlossen. Keiner mache Alleingänge. „Im Ausschuss ist jeder Ortsteil vertreten. Wir wollen versuchen, allen Teilorten gerecht zu werden“, ergänzt Dieter Hofele.

Im „Jahresrückblick 2018“ der Stadt Uhingen wurde der Bürgerverein nicht erwähnt. „Uns liegen die Vereine sehr am Herzen“, erklärt Nicole Schmid von der Gemeinde Uhingen. Der Jahresrückblick habe Informationen aus der Stadtverwaltung zum Inhalt, und was sie in diesem Jahr für die Bürgerschaft getan hat. Daher sei das Nichterwähnen der Gründung des Bürgervereins keine mangelnde Wertschätzung, denn die Vereine leisten wertvolle Arbeit.

„Ideen, was wir machen können, haben wir viele“, meint Dieter Hofele. Welche Projekte machbar sind, werde sich zeigen. Die Hoffnung sei groß, dass die Bürger auf den Verein aufmerksam werden und neue Mitglieder dazukommen. Inzwischen wurde der Defibrillator auch offiziell eingeweiht. „Wir werden eine Schulung mit dem Defibrillator machen“, kündigt Hofele an.