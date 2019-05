Viele Birenbacher wünschen sich eine bessere Anbindung der westlichen Ortsteile mit einer zusätzlichen Haltestelle. Doch daraus wird wohl nichts.

Wer das Haltestellenverzeichnis des Verkehrsverbunds Fils­land durchsieht, findet für Birenbach sechs Haltestellen. Doch der Eindruck täuscht. Von einigen Schulbussen abgesehen, halten die allermeisten Busse lediglich an der Bundesstraße 297 in der Nähe des Bahnhofs und an den Krettenhöfen außerhalb des Orts (siehe Infobox). Das bedeutet lange Fußwege. Vor allem wer im nördlichen Ortsteil wohnt, muss sich viele Höhenmeter den Berg hinaufkämpfen.

Weitere Haltestelle war gewünscht

Wenigstens eine weitere Haltestelle im Bereich des neuen Netto-Marktes wünschten sich mehr als 50 Birenbacher, die ihren Namen auf eine Unterschriftenliste gesetzt hatten. Initiator Ulrich Hemminger verweist darauf, dass die Busbenutzer in der Nachbargemeinde Rechberghausen drei Haltestellen an der Bundesstraße im Ortsbereich haben, deren Abstand voneinander jeweils nur 250 Meter betrage. Für Birenbach würde die Entfernung von der bisherigen Haltestelle zum gewünschten neuen Busstopp 300 Meter betragen, hat er ausgerechnet. „Für die Akzeptanz des Nahverkehrskonzeptes wäre die Anbindung im Westen mit einem Haltepunkt eine deutliche Qualitätsverbesserung“, so Hemminger.

Landratsamt sieht keine Notwendigkeit

Doch die Behörden machen ihm einen Strich durch die Rechnung. In einem Brief weist Bürgermeister Frank Ansorge darauf hin, dass die Gemeinde eigentlich nicht zuständig ist. Dennoch hat sich der Bürgermeister um das Anliegen gekümmert. Ändern wird sich aber vorerst nichts. Denn von Finanzierung und der Grundstücksfrage abgesehen gebe es unüberwindbare Hindernisse. Nach Aussage der Straßenbehörden komme nur eine Ausgestaltung als Busbucht in Frage, weil am westlichen Birenbacher Ortsrand „eine sehr komplexe Verkehrssituation“ herrsche – mit Fußgängerfurt, Feldwegeinmündung und Supermarkt-Zufahrt. Die Notwendigkeit eines solchen Haltepunkts werde vom Landratsamt nicht gesehen, „aufgrund der räumlichen Nähe zu den vorhandenen Haltepunkten“. Auch das Busunternehmen OVG stehe einem weiteren Haltepunkt „sehr kritisch bis ablehnend gegenüber“, berichtet Ansorge in dem Brief.

Für Busbucht nötige Tiefe nicht vorhanden

Der Bauleiter, der für die laufenden Arbeiten auf der Bundesstraße zuständig ist, habe darauf hingewiesen, dass die für eine Busbucht nötige Tiefe von sieben Metern auf beiden Fahrbahnseiten nicht annähernd vorhanden wäre: „Für die Einrichtung einer Busbucht sind die Platzverhältnisse auf beiden Straßenseiten deutlich nicht ausreichend“. Insgesamt könne dem Antrag nicht entsprochen werden.