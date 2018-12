B Neue Trasse der B297 soll Ortsdurchfahrten schonen

Kreis Göppingen / SWP

Auf der B 297 wächst der Verkehrsdruck durch permanent wiederkehrende Überlastungsphasen. Aus diesem Grund fand im Landratsamt ein Krisengipfel statt, wie die NWZ am Samstag berichtete. Gestern meldete sich das Landratsamt mit einer Pressemitteilung zum Thema. Am Kreisel in Rechberghausen wurden jüngst tägliche Belastungen im Schwerverkehr von bis zu 1950 Fahrzeugen festgestellt. Aus Sicht der Gemeinde ist dies eindeutig zu viel.

Bürgermeisterin Claudia Dörner fordert, man müsse eine Perspektive finden. Ihre Amtskollegen Frank Ansorge aus Birenbach und Karl Vesenmaier, Wäschenbeuren, unterstützen dies. Dörner hatte bei Landrat Edgar Wolff um Unterstützung für die Raumschaft gebeten.

Landrat Edgar Wolff will die Städte und Gemeinden an der Achse unterstützen. Zunächst müssten die Fakten zwischen örtlich veranlassten Zählungen und dem für die Berücksichtigung im nächsten Bundesverkehrswegeplan notwendigen Zahlenwerk abgeglichen werden. Ziel ist, eine zwischen allen Beteiligten der Raumschaft abgestimmte Verkehrsstudie zu beauftragen, auf deren Basis die Linienfindung für eine ortsdurchfahrtsfreie B 297 erfolgen soll.

Gleichzeitig sollen verkehrslenkende Lösungen und zeitliche Entlastungen für den Busverkehr geprüft werden. Eine Expertengruppe wird sich über mögliche Lösungen abstimmen.