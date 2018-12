Orientierung Neue Tafel weist den Weg zu Firmen

Ebersbach / SWP

Eine „einheitliche und repräsentative Ausschilderung“ soll Ortsfremden und Einheimischen bald in Ebersbach und seinen Stadtteilen den Weg zu den hiesigen Firmen weisen. In den kommenden Monaten werde die Stadt die bisherigen Schilder in den Gewerbegebieten austauschen und durch neue Tafeln ersetzen, kündigt Standortförderer Thomas Müller an. Ein erstes Exemplar steht am Eingang des Gewerbegebiets in Roßwälden. Die Übersicht enthält in zwei Spalten die Namen von sieben Betrieben sowie Unternehmen und bietet noch Platz für weitere.

Die Neuerungen bei der Beschilderung schließen den Handel mit ein. Müller zufolge weisen ab Januar Hinweise bei den Unterführungen am Bahnhof den Weg zu Geschäften in der Nordstadt. Besucher der Innenstadt erführen bisher kaum etwas über die dort ansässigen Unternehmen und fänden schlecht zu ihnen.

Eine bessere Orientierung sollen Ortsfremden auch aktuelle Stadtpläne am Ortseingang von Ebersbach bieten. Mitarbeiter des Bauhofs wollen diese Woche die Tafeln mit aktuellen Karten und Bildern von Ebersbach erneuern, sagte Müller am Mittwoch. Die sogenannten Info-Points stehen von Reichenbach und Uhingen kommend, jeweils am Eingang der Stadt Ebersbach.

Was die Ausschilderung für Wanderer angeht, sollen Anfang 2019 vier neue Info-Tafeln das Wegekonzept des Kreises ergänzen. Diese sollen in der Kirchheimer Straße am Kreuzungspunkt der drei Schleifen sowie am Forsthaus Büchenbronn, in der Mitte von Bünzwangen und an den „Drei Linden“ bei Roßwälden aufgestellt werden.