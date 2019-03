Einwohner von Weiler können nächste Woche festlegen, welche Vorhaben in diesem Jahr angegangen werden sollen. Das Bürgerforum am Donnerstag, 14. März, beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus des Ortes. „Nachdem im vergangenen Jahr mit der Einweihung der Lehmgrube ein wesentliches Projekt aus dem Dorfentwicklungskonzept realisiert wurde, soll nun der Blick nach vorne gerichtet werden: Welche Projekte stehen noch auf der Agenda und sollen realisiert werden?“, teilt die Stadt Ebersbach mit.

Sechs Projekte stehen zur Auswahl. Die Weiterentwicklung und Pflege der früheren Lehmgrube, die Ehrenamtliche und Stadt Ebersbach zu einem Naherholungsort umgestaltet haben. Weiterhin die Beschilderung des Wegenetzes rund um Weiler und die Aufwertung eines alten Spielplatzes. Als weitere Projekte kommen infrage eine Neuauflage der Dorfbroschüre, deren bislang letzte Fassung aus dem Jahr 2015 stammt. Außerdem die Förderung der Streuobstwiesen rund um Weiler und die Gestaltung des Bereichs rund um die Mitfahrbank. Diese sechs Projekte schlagen Ortschaftsrat und Stadtverwaltung vor.

Rat und Verwaltung wollen eine neue Arbeitsmethode im Forum ausprobieren, die schneller zu Ergebnissen führen soll als bisher: Arbeitsgruppen sollen sich nicht mehr ganzen Themenfeldern widmen, sondern sich auf einzelne Projekte konzentrieren. Der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung haben schon festgelegt, wie oft und über welchen Zeitraum sich die Gruppen treffen sollen.

Die Stadt will in dem Bürgerforum Einwohner für die Mitarbeit an neuen Projekten gewinnen, aber auch über den Stand der Dorfentwicklung informieren.