Den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Parkhaus Friedrichstraße feierten die zumeist privaten Gesellschafter der Parkhaus Göppingen GmbH jetzt zusammen mit Anwohnern, Bauleuten und Gästen aus der Lokalpolitik im benachbarten „Café am Kornhausplatz“. Zwei Sommer lang dauerten die teils lärmintensiven Arbeiten. Dafür werden die Autofahrer nun mit vielen breiteren Stellplätzen, einem sanierten Nord-Treppenaufgang und einem neu gebauten Treppenhaus direkt am ebenfalls neu gestalteten Kornhausplatz belohnt.

Parkhaus Friedrichstraße ist fertig

Dr. Hariolf Teufel, der auch Verwaltungsratsvorsitzender der Parkhaus Göppingen GmbH ist, erinnerte daran, dass vor vier Jahren sogar über den Abbruch des 60er-Jahre-Parkhauses diskutiert wurde. Nun stehe es aber wieder voll zur Verfügung. Mit dem neuen Treppen- und Aufzugsturm sind nun alle 400 Plätze auf den Parkdecks entweder von Norden oder von Süden barrierefrei erreichbar und behindertengerecht an die Aufzüge angebunden, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft. Bei einem Rundgang seien die Teilnehmer von Ausstattung und Ausführung sehr angetan gewesen. „Die größte Schwierigkeit war es, unter laufendem Betrieb und ohne Schließung des Parkhauses die Sanierung durchzuführen, was insbesondere der knappen Parksituation in der Stadt Göppingen geschuldet war.“

Die kleine Feier dürfte nicht die letzte Parkhaus-Eröffnung in der Stadt gewesen sein. Denn neben der schon im Winter in Betrieb genommenen städtischen Tiefgarage unter dem Bahnhofsplatz sind weitere Parkhaus-Neubauten in Göppingen in der Umsetzung oder in der Diskussion.

Weitere Parkhaus-Neubauten in der Diskussion

Und das vor dem Hintergrund eines angespannten Verhältnisses zwischen der Stadt Göppingen und der in viele Anleger aufgespaltenen Parkhaus-Gesellschaft. Die beiden Akteure stehen mit jeweils gut 1100 Plätzen in Konkurrenz zueinander. Zur Erinnerung: Nach einigen Meinungsverschiedenheiten kündigte Oberbürgermeister Guido Till sogar den Verkauf der städtischen Gesellschafteranteile an der Parkhaus Göppingen GmbH an, um im Gegenzug ein Parkhaus an der Stadthalle zu bauen. Der Verkauf sei in Vorbereitung, ließ die Verwaltung am Montag mitteilen.

Parkhauses mit etwa 250 Plätzen

Der Erlös soll dazu dienen, das wegen der „unterschiedlichen Gemengelage“ nicht gerade leichte wirtschaftliche Betreiben eines Parkhauses an der Stadthalle gestalten zu können. „Zum einen wollen wir die Stadthalle als Veranstaltungsort für Kultur und Kongresse in einen zeitgemäßen Rahmen versetzen, zu dem Parkmöglichkeiten unmittelbar an der Spielstätte zählen. Zugleich wollen wir das Stadthallenviertel vom Parkverkehr entlasten.“ Nach der Sommerpause soll es konkret werden.

Andererseits ist auch die Parkhaus Göppingen GmbH weiter aktiv. An der Bahnhofstraße gegenüber des ehemaligen Firmenareals von Pharma-Müller seien private Investoren am Bau eines Parkhauses mit etwa 250 Plätzen interessiert, sagte Dr. Dieter Feil, Geschäftsbesorger der Parkhaus Göppingen, die für das Betreiben der Anlage bereit stünde. Die Investoren wollten rasch bauen. Die Verwaltung habe aber Ablehnung signalisiert, weil für das Gesamtareal andere Pläne angestrebt werden. Die Stadtverwaltung bestätigte gestern: „Für das Grundstück Bahnhofstraße 40 hat der Ideenteil des städtebaulichen Wettbewerbs andere Vorschläge erbracht.“

Neues Parkhaus am Landratsamt

Doch Feils Gesellschaft hat auch andere Pfeile im Köcher: Das neue Parkhaus am Landratsamt könnte um etwa 50 Plätze auf knapp 300 Plätze aufgestockt werden. Auch hier wäre die Parkhaus Göppingen GmbH an einem Betrieb interessiert und würde dies bei einer Ausschreibung anbieten, bestätigt Dieter Feil.

Ein weiteres Stellplatz-Kontingent, das 600 Autos Platz bietet, wird in den Obergeschossen des Einkaufszentrums „Agnes“ in der Bleichstraße gebaut. Diese Plätze, die das vor eineinhalb Jahren abgebrochene Kaufhof-Parkhaus ersetzen sollen, sind allerdings gehörig im Zeitverzug.

