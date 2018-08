Kreis Göppingen Neue Paketshops eröffnet

Kreis Göppingen / SWP

Die Deutsche Post DHL hat jetzt in Göppingen und in Ebersbach jeweils einen weiteren Paketshop eröffnet.

In dem neuen DHL-Paketshop in der Bahnhofstraße 1 in Göppingen (Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH) können die Kunden, wie die Deutsche Post in einer Pressemitteilung schreibt, ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen-, Paket- und Einschreibenmarken kaufen.

Geöffnet hat der Paketshop montags bis freitags von 5 Uhr bis 20 Uhr, samstags von 7 bis 19 Uhr und sonntags von 8 bis 19 Uhr.

Im neuen DHL-Paketshop in der Bahnhofstraße 19 in Ebersbach (Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH) erhalten die Kunden laut Deutscher Post diese Leistungen montags bis freitags von 4.45 bis 20 Uhr, samstags von 6.30 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr.

Außerdem können sich Postkunden Sendungen direkt an diese beiden DHL-Paketshops ­schicken lassen, um sie später dort abzuholen, schreibt die Deutsche Post in ihrer Pressemitteilung weiter.