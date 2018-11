Geschichte Neue Hoffnung nach Krieg und Verfolgung

Eislingen / SWP

In der Vortragsreihe „Meine Wurzeln“ erzählten Käthe Fux und Waqar Masood vor rund 40 Besuchern in der Stadthalle, was sie in ihrem jeweiligen Heimatland erlebt haben. Im Mittelpunkt ihrer Berichte stand, wie sie vor Krieg und Verfolgung fliehen mussten und wie sie die Herausforderungen bewältigten, um sich hier eine neue Heimat und Existenz aufzubauen.

„Alles war anders als heute“, mit diesen Worten eröffnete Seniorenberaterin Heide Daiss die Veranstaltung, die sie zusammen mit Christina Szalontay moderierte. Im ersten Teil erzählte Käthe Fux über ihre Erlebnisse rund um den Zweiten Weltkrieg. Die 96-Jährige stammt aus Schlesien und wuchs in bescheidenen aber behüteten Verhältnissen auf. Am 10. Februar 1945 floh die damals 23-Jährige zusammen mit ihren Eltern vor der Roten Armee nach Dresden zu ihrer Tante. Dort angekommen erlebte sie die Gräuel des Krieges hautnah mit. Die rüstige Seniorin hat ihren Lebensweg in einem Buch festgehalten, aus dem Seniorenberaterin Heide Daiss erschütternde, aber auch lebensbejahende Passagen vorlas.

Im zweiten Teil des Abends erzählte Waqar Masood aus Pakistan über seine Erlebnisse. Er und seine Familie flohen 2015 nach Deutschland. Aufgrund seiner religiösen Zugehörigkeit war ein sicheres Leben in Pakistan nicht mehr möglich. „Mehrmals wurden auf uns und unser Geschäft Anschläge verübt“, beschreibt Masood seine Situation in Pakistan. „Mein Cousin kam bei einem dieser Anschläge ums Leben und unser Geschäft wurde durch einen Bombenanschlag vollständig zerstört.“ Masood flüchtete zusammen mit seinem Bruder, seiner Schwägerin sowie ihren Kindern nach Deutschland. Seinen Deutschkurs hat er selbst bezahlt. Masood hat in Pakistan ein Bachelorstudium in Mathematik und Physik und später den Master in Finanzwesen absolviert. In Deutschland wird aber nur sein Bachelorstudiengang anerkannt. Sein großer Wunsch ist, hier noch seinen Master zu machen.

Seit wenigen Monaten wohnt der 28-Jährige nun in Eislingen und versucht, sich eine neue Heimat aufzubauen. Nach einem Praktikum im Altersheim absolviert er aktuell ein Praktikum beim lokalen Radiosender „Radio Fips“. Für Masood sind drei Punkte besonders wichtig, wenn man sich in Deutschland integrieren will, die er auch anderen Flüchtlingen mit auf den Weg gebe möchte: „Zuerst ist es wichtig, die Sprache zu erlernen, dann eine Arbeit zu suchen, um am Schluss der Gesellschaft wieder etwas zurückzugeben“, zählte er überzeugt auf.