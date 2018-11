Deggingen Krippe steht wieder in Ave

Krippe steht wieder in Ave

Deggingen / Heike Siegemund

Verschwindet mit den Kapuzinermönchen auch die schöne Weihnachtskrippe aus Ave Maria? Diese Sorge äußerten viele Menschen. Auch Theo Wagner aus Deggingen hörte diese Frage immer wieder. Aber der 78-Jährige und seine Mitstreiter können beruhigen: Die Krippe gibt es nach wir vor.

Damit dies auch in Zukunft so bleibt, übernimmt eine jüngere Generation diese wichtige Aufgabe: Julia und Simon Flore sowie Stefan Brausam haben die Krippe in den vergangenen Tagen aufgebaut; seit Samstag kann sie wieder bestaunt werden.

An die Anfänge der Krippe kann sich Theo Wagner noch sehr gut erinnern. 1952 gab es die erste Weihnachtskrippe in Ave Maria. Der Kapuziner Pankraz war damals von einer China-Mission nach Ave gekommen und hatte die Idee, eine größere Krippe zu bauen, erzählt Theo Wagner. „Im Wald wollte er Baumstümpfe und Wurzeln sammeln. Und wir jungen Kerle sind mitgegangen, um zu helfen.“

