Beistand Neue Fürsprecherin der Patienten

Kreis Göppingen / SWP

Martina Hermann ist seit 1. Dezember die neue Patientenfürsprecherin für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige im Landkreis. Mit der gesetzlichen Verpflichtung jeden Landkreises zur Bestellung eines Patientenfürsprechers möchte der Gesetzgeber eine Stärkung der Patientenrechte von psychisch kranken Menschen erreichen, schreibt der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Die Patientenfürsprecherin berät über die Angebote einer möglichst wohnortnahen Versorgung und Unterstützung von psychisch kranken Menschen. Auch mit Problemen oder Beschwerden können sich Betroffene und Angehörige an die Patientenfürsprecherin wenden. Eine Rechtsberatung erfolge nicht. Martina Hermann arbeitet ehrenamtlich, ist nicht weisungsgebunden und unterliegt der Schweigepflicht, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Beratung sei kostenfrei.

Als Patientenfürsprecherin ist Martina Hermann auch gleichzeitig Mitglied der Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle) für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige. Sowohl die Patientenfürsprecherin als auch die IBB-Stelle werden gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg.

Interessierte können sich bei folgenden Themen direkt an Martina Hermann oder an das IBB-Team wenden: Fragen oder Probleme rund um die Versorgungsstrukturen im Landkreis Göppingen zum Bespiel in Bezug auf Ärzte, Therapeuten oder Pflegekräfte, Einrichtungen für psychisch kranke Menschen im Landkreis Göppingen (Christophsbad, Sozialpsychiatrischer Dienst, Werkstätte, Wohnheim), Betreuungsverfahren und Selbsthilfegruppen.

Martina Hermann ist erreichbar unter Tel. 0152 – 55 98 76 20, per E-Mail unter patientenfuersprecherin1@gmail.com oder schriftlich unter der Adresse: Martina Hermann, Patientenfürsprecherin, Schorndorfer Straße 30/2, 73099 Adelberg.

Als weitere Kontaktmöglichkeit können Interessierte auch die Sprechstunden von Martina Hermann in der Zweigstelle des Landratsamts am Schillerplatz 8/1, in Göppingen nutzen.

Dort ist auch das IBB-Team erreichbar unter Tel. (07161) 202 – 9746 (Anrufbeantworter), per E-Mail unter team@ibb-goeppingen.de.