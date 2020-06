Sanft erleuchten die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne das Obere Filstal und tauchen Albtrauf, die Gemeinde Mühlhausen und die Baustelle der Filstalbrücke in zarte Pastellfarben. Fotograf Alexander Jennewein hat die zauberhafte Morgenstimmung mit einer Drohne eingefangen.

Brücke und neun Kilometer langer Tunnel

Ist die Bahnbrücke zwischen Mühlhausen und Wiesensteig erst einmal fertiggestellt, werden auch die Pendler auf der Neubaustrecke zwischen Ulm und Stuttgart kurz den Ausblick auf das Goißatäle genießen können – allerdings nur, wenn sie den kurzen Moment, in dem der Zug am Albaufstieg aus dem fast neun Kilometer langen Tunnel an die Oberfläche kommt, nicht verpassen.