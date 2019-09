Exakt 203 Tage hat es gedauert: Nun sind die Erschließungsarbeiten für das Schlierbacher Neubaugebiet „Dorfwiesen“ abgeschlossen. Bald werden die Bagger wieder rollen, denn die ersten Baugesuche liegen bereits vor.

Bürgermeister zeigt sich zufrieden

Den Kostenrahmen gehalten, den Zeitplan auch: Schlierbachs Bürgermeister Sascha Krötz ist hoch erfreut: „Auch so eine Maßnahme kann wie geplant ins Ziel kommen.“ Rund 830.000 Euro haben die Erschließungsarbeiten gekostet. Jetzt sind die Tiefbauarbeiten erledigt und es kann auf den neu erschlossenen Grundstücken gebaut werden.

Telefon steht nicht mehr still

Entstanden sind neue Wege, Kanalisation, Abwasserkanal sowie Gas-, Strom- und Telekommunikationsleitungen. Erschlossen werden so insgesamt 18 Bauplätze – 14 Plätze für Einfamilienhäuser und vier Plätze für Doppelhäuser. Elf der Bauplätze befinden sich im Besitz der Gemeinde. Der Ansturm auf die Plätze hat bereits eingesetzt, wie Sascha Krötz berichtet: „Die Telefone stehen bei uns nicht mehr still.“ Trotzdem sollen die Plätze, so der Bürgermeister, nur nach und nach verkauft werden. „Ansonsten haben wir die nächsten Jahre nichts mehr in petto.“Die Gemeinde wird die Bauplätze auch nicht einfach an den Meistbietenden verkaufen. Bürgermeister Sascha Krötz denkt vielmehr an ein Punktesystem, das beispielsweise junge Familien und Interessenten mit klarem Bezug zu Schlierbach bei der Vergabe besser stellen soll. Voraussichtlich im Oktober wird darüber der Gemeinderat beraten, ebenso über den endgültigen Quadratmeterpreis, der dann aufgerufen werden wird. Wohl noch in diesem Jahr wird dann die Gemeinde die ersten Plätze zum Verkauf anbieten.

Baugebot innerhalb von 6 Jahren

Derweil sind bei der Gemeindeverwaltung schon die ersten Baugesuche für Vorhaben auf den Grundstücken in Privatbesitz eingegangen. Tatsächlich können sich die Privatbesitzer nicht wirklich auf ihren Bauplätzen ausruhen. Die Gemeinde hat im Bebauungsplan ein Baugebot hinterlegt: Binnen 6 Jahren muss auf den Grundstücken etwas errichtet werden.