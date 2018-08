Justiz Neonazis erneut vor Gericht

Hitlerbilder und Hakenkreuzfahnen

Urteil Gewalt gegen Andersdenkende, Hitlerbilder und Hakenkreuzfahnen, Antifa-Leute wurden durch die Stadt gejagt und Veranstaltungen gestört, bei den regelmäßigen Treffen wurde nationalsozialistisches Liedgut gepflegt. Hinzu kamen zahlreiche Sachbeschädigungen durch Schmierereien oder Aufkleber. All diese Taten wurden in der Urteilsbegründung des Landgerichts Stuttgart den Autonomen Nationalisten Göppingen zur Last gelegt. Dass es sie gab, bezweifelte auch der Bundesgerichtshof (BGH) nicht.

Revision Der BGH zog allerdings andere Schlüsse als die Stuttgarter Kammer: Die Taten allein rechtfertigten keine Verurteilung der Göppinger Neonazis wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung.