Kreis Göppingen Naturschützer schlagen Alarm

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Der Landesnaturschutzverband schließt sich der Kritik des Nabu an: Gemeinden stehen nicht zu ihren Zusagen beim Flächenverbrauch.

Scharfe Kritik am Flächenverbrauch im Landkreis übt der Arbeitskreis Göppingen des Landesnaturschutzverbands (LNV), in dem alle maßgeblichen Umweltverbände zusammengeschlossen sind. Als Träger öffentlicher Belange muss der Verband bei Bebauungs- und Flächennutzungsplänen angehört werden. Anlass für den Vorstoß ist ein offener Brief des Göppinger Nabu-Vorsitzenden Wolfgang Rapp an Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Im Kreis Göppingen überböten sich Städte und Dörfer „im Ausweisen von Bauland und Industrieansiedlungen in Streuobstwiesen und auf Ackerland“, schrieb Rapp an Kretschmann. Allein in Göppingen müssten für die geplante „Trabantensiedlung im Dittlau“ rund 25 Hektar Ackerflächen und Grünland geopfert werden. Rapp forderte: „So kann es doch nicht weitergehen.“

Auf seiner jüngsten Sitzung schloss sich der Göppinger Arbeitskreis des LNV Rapps Kritik in vollem Umfang an – und untermauerte sie mit Zahlen. Bis 2035 würden demnach laut aktueller Planungen weitere 250 Hektar im Kreis bebaut – nicht mitgerechnet sind hier Straßen, Radwege oder Windparks. Die LNV-Mitglieder gehen davon aus, dass weitere 250 Hektar aus jenen Kommunen hinzukommen, die noch keine Flächennutzungspläne bis 2035 aufgestellt haben. Hinzu kämen all jene Baugebiete, die sich nicht am geltenden Flächennutzungsplan orientieren müssen. Würde davon jede der 38 Gemeinden Gebrauch machen und weitere drei Hektar Bauland ausweisen, kämen weitere 114 Hektar hinzu – insgesamt also 614 Hektar.

„Das ist die Realität“, heißt es seitens des LNV, der eine Frage aufwirft und die Antwort gleich mitliefert: „Und interessiert Politiker, Mandatsträger und Amtsträger noch das Aktionsbündnis ,Fläche gewinnen in Baden-Württemberg’, das unter anderem auch der Landkreistag, der Städtetag sowie der Gemeindetag mitgetragen und unterschrieben haben? Scheinbar nicht.“ Weiter heißt es: „Denn sonst würden derartige Planungen, welche in erschreckendem Ausmaß die noch verbliebenen Tallagen zur Überbauung vorsehen, beste landwirtschaftliche Nutzflächen sowie Flächen des landesweiten Biotopverbunds oder des Vogelschutzgebiets Vorland der mittleren Schwäbischen Alb versiegeln, unterbleiben.“

Die Mitglieder des LNV fordern vom Landkreis und den Kommunen, dass sie „endlich damit beginnen, die Ziele des Aktionsbündnisses ,Fläche gewinnen in Baden-Württemberg’, nämlich effiziente Flächennutzung, Nutzungsintensivierung und die Entwicklung innovativer Nutzungskonzepte und -formen entsprechend umzusetzen.“ Von 1989 bis 2017 seien auf Basis der amtlichen Statistik im Landkreis jährlich 46,8 Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt worden, aufgrund der teils geschätzten Planzahlen kämen bis 2035 weitere 38,4 Hektar pro Jahr hinzu.

Bebauungspläne abgelehnt

Das ist doppelt soviel, wie eigentlich vorgesehen: „Nähmen die Planungsträger und Verwaltungen das Aktionsbündnis beim Wort, so dürfte der jährliche Flächenverbrauch im Landkreis zwischen 2020 und 2035 maximal 19,68 Hektar pro Jahr betragen, wobei auch hier weniger mehr wäre.“ Das Problem müsse durch eine konzertierte Aktion der Umwelt- und Naturschutzverbände erneut in die Öffentlichkeit getragen, problematisiert und in den entsprechenden Gremien angesprochen werden. „Kreis- und Kommunalverwaltungen müssen endlich zu den von ihnen getroffenen Aussagen im Aktionsbündnis stehen und für deren Umsetzung einstehen.“

In diesem Kontext lehnt der LNV-Arbeitskreis auch die 3. Änderung des Bebauungsplans Glagenberg in Göppingen ab, wo einem Bauherrn untersagt wurde, Mehrfamilienhäuser zu bauen, dieser klagt nun gegen die Entscheidung. Begründung des LNV: „Es ist schon verwunderlich, wie durch die Stadt Göppingen hier ein sparsamer und zum Bebauungsplan konformer Umgang mit der nicht unendlich zur Verfügung stehenden Ressource Fläche verhindert werden soll.“ Auch den Bebauungsplan „Dorfwiesen“ in Schlierbach lehnt der LNV ab: „Die geplanten 16 Bauplätze auf Grundstücken mit durchschnittlich 460 Quadratmetern kommen einer Verschwendung von etwa einem Hektar wertvoller, unbebauter Fläche als Bauland für einige Wenige gleich.“