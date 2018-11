Fasnet Geheimnis um Kuchens G’sälzbären

Kuchen / Von Tamara Hell

Seit dem Jahr 2009 gibt es die Masken der Tonstecher und G’sälzhafnerin in Kuchens Karnevalsgesellschaft (KG) G’Sälzhafhausen. Doch wenn die Fasnet im nächsten Jahr durchstartet, mischt eine neue Figur mit: der G’sälzbär.

Erfunden hat ihn die Jugendgruppe der KG. „Der Tonstecher und die G’sälzhafnerin sind zwar toll, aber sie waren uns einfach ein bisschen zu brav“, erklärt Lara Krstić, eine der fünf jungen KG-Mitglieder. „Wir wollten gerne eine wildere, tierische Gestalt hinzufügen.“

Nach intensiver Planung und Abstimmung mit den älteren Narren fuhren die fünf Jungen mit den Entwürfen in der Hand in die Fasnets-Hochburg nach Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen). Dort trafen sie den Maskenschnitzer Günther Wetzel, mit dem sie den Tonabdruck als Vorlage für ihre närrische Bärenmaske entwickelten. Wie die Maske aussieht, verraten die Narren aus Kuchen aber noch nicht.

