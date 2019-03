Geldbeutelwäsche Narren sagen schluchzend der Fasnet ade

mb/Foto: Giacinto Carlucci

Alles hat ein Ende, auch die Fasnetszeit. Die Geldbeutelwäsche steht für den Abschluss der Narretei am Aschermittwoch. Die Beutel sind jetzt leer und werden im Brunnen am Kirchplatz in Rechberghausen gewaschen, sodass wieder Geld hineinfließen kann. Eingeladen hat das örtliche Aschermittwoch-Organisationskomitee vor das Rathaus. Am Oberen Tor sind die Narren in dunkler Kleidung losgezogen. Traurig und schluchzend packen sie ihr Häs ein und hängen die Fahnen ab. „Wie jedes Jahr fällt es mir schwer den Rathausschlüssel anzunehmen“, sagt Bürgermeisterin Claudia Dörner. Michael Schilling, Vizepräsident der Narrenzunft Furchenrutscher antwortet ihr scherzhaft, dass sie ihn gern wieder an die Narren zurückgeben kann.