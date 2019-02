Fernsehen Narren meistern Fernsehprobe mit Bravour

Donzdorf / Beate Schnabl

Tobee schmettert auf der Stadthallenbühne in Donzdorf seinen Hit „Jetzt ist der Teufel los“, das Publikum klatscht begeistert im Takt und auf dem Monitor an der Saaldecke läuft der Abspann. Nahezu auf die Minute genau sind nun drei Stunden Fasnetssitzung vorbei. Und während sich der Saal leert, schließen sich Produktions-, Aufnahmeleitung und Regie kurz, was es für die Live-Sendung, die in wenigen Stunden über die Bildschirme flimmern wird, noch zu verbessern gilt. So werden schnell alle Tische mit rosa Lackdecken eingedeckt. „Die Lichtreflexionen bei den weißen Tischdecken haben die Gesichter fahl erscheinen lassen“, erklärt Aufnahmeleiter Mike Cencig.

Noch etwas Puffer

Mit dem Generaldurchlauf ist er zufrieden. Alles hat zeitlich gut geklappt, kein Beitrag muss gekürzt werden. „Wir haben sogar noch etwas Puffer“, freut sich Cencig. Denn aus der Erfahrung heraus weiß er, dass das Abendpublikum meist länger applaudiert und durchaus auch mal eine Zugabe einfordert.

Der Sendung liegt ein auf die Minute exakt abgestimmter Plan zugrunde. „Ich stoppe und rechne die ganze Zeit mit“, verrät der Aufnahmeleiter. Über das Headset verständigen sich die SWR-Leute untereinander, und den Akteuren auf der Bühne wird per Handzeichen signalisiert, wenn die Zeit abläuft. Am Freitag und Samstag waren die Beiträge einzeln und nicht in der chronologischen Abfolge geprobt worden. „Die Generalprobe ist dann die erste Aneinanderreihung der Beiträge ähnlich einer Perlenkette“, macht Mike Cencig deutlich. Da ist ein Probedurchlauf entscheidend.

Die Stadtverwaltung und die Kirchengemeinden laden die über 70-Jährigen in Donzdorf zur Seniorenfasnet und damit zur Hauptprobe der SWR-Fernsehsendung ein. Mit der Stimme aus dem Übertragungswagen vor der Stadthalle ist am frühen Nachmittag begonnen worden: „Hier eine kurze Kommunikationsprobe. Strecken Sie alle mal die Hände hoch…okay. Jetzt wäre dann das Wetter in der Tagesschau – dann geht’s jetzt los.“ Die Kameraleute im Saal rücken sich ihren „Knopf im Ohr“ zurecht und gehen in Position. Überall im Saal sind SWR-Leute verteilt.

Sitzungspräsident Michael Gutwein hat seinen Blick auf den Saal-Monitor gerichtet. Die Big Band setzt ein und die Generalprobe startet. Ein Beitrag reiht sich an den anderen: Und das Publikum macht ausgelassen mit. Elsbeth und Alois Gscheidle, Hillus Herztropfen, Elfriede Schäufele alias Wommy Wonder, Dui do ond de Sell, die Filstaler Speckbuaba und die schrillen Fehlaperlen, alles Namen, die für die Schwäbische Fasnet stehen und närrische Stimmung garantieren.

Ein tolles Miteinander

Aus den Reihen des Donzdorfer Kulturrings sind die Stehkräga mit ihrem Fasnetsradio, Pfarrer Carsten Wagner als frustrierter VfB-Fan, Bernd Gmelich als „Besserwisser“ Reiner Blender, die dummen Zwillinge und das Männerballett der „FC Buben“ bei der Festsitzung dabei.

„Uns gefällt es in Donzdorf, es ist ein tolles Miteinander“, freut sich Birgit Pfeiffer, die zusammen mit Markus Neuweiler als Duo Elsbeth und Alois Gscheidle stets für Lachstürme bei der Schwäbischen Fasnet sorgen. „Lampenfieber ist schon da“, erklärt die routinierte Kabarettistin. 30 Jahre Bühnenerfahrung haben die beiden. „Eine Live-Sendung ist schon was ganz anderes. Die Zeitvorgabe sitzt im Nacken“, merkt Markus Neuweiler an: Birgit Pfeiffer fügt hinzu: „Denn was wir zu lang sind, geht bei den folgenden Kollegen weg“. Da sei ein „Ui jui jui, au au au“ zwar erfreulich, weil der Witz ankommt, heißt aber, während das Publikum singt, läuft die Zeit weiter. Und von all dem kriegt draußen an den TV-Geräten keiner was mit.