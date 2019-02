Salacher Fasnet Narren lassen es bei der Prunksitzung krachen

Salach / Karin Tutas

Rund 60 Akteure gestalten am kommenden Samstag in der Stauferlandhalle in Salach ein buntes Bühnenspektakel bei der Prunksitzung.

Die Zahl 30 spielt zum zweiten Mal in Folge beim Verein Salacher Fasnet eine Rolle. Im vergangenen Jahr feierte der Fasnetsverein seinen 30. Geburtstag. In diesem Jahr nun gibt es zum 30. Mal die Prunksitzung zur Salacher Fasnet. Das närrische Spektakel geht am Samstag, 23. Februar, in der Stauferlandhalle über die Bühne.

Mit rund 60 Akteuren und etwa 500 Besuchern sei die Salacher Prunksitzung nach Donzdorf die zweitgrößte im Landkreis. Darauf sei man schon etwas stolz, berichtet Timo Hommel, der an diesem Abend ebenfalls wieder in der Bütt stehen wird. Für Hommel und seinen Partner Markus Zipperle, die als „Filstaler Speckbuaba“ das politische Geschehen des vergangenen Jahres aufs Korn nehmen, ist es dann bereits der zweite Einsatz des Abends, denn zuvor stehen sie auch bei der Prunksitzung der Zigeunerinsel Stuttgart auf der Bühne.

Vier Stunde lang Stimmung

Die Salacher Fasnetsbegeisterten haben für ihren 30. Festabend wieder alle Register gezogen und wollen rund vier Stunden lang für Stimmung sorgen. Ob Musik, Garde- und Showtanz oder Büttenreden – alle Akteure auf der Bühne sind Eigengewächse des Salacher Vereins. Dementsprechend wird in den Beiträgen der Narren auch wieder jede Menge Lokalkolorit einfließen. Das gilt vor allem für Büttel Jens Ohnesorg, der während des vergangenen Jahres die Ohren gespitzt hat und ein närrisches Resümee der Geschehnisse in der Gemeinde ziehen wird. Es darf davon ausgegangen werden, dass dabei der ein oder andere sein Fett abbekommt.

25 Helfer beteiligt

Bewährtes und Neues werde es geben, so Hummel. Eine Institution sind die Salacher Hexen, die nicht nur alljährlich am Gombiga zur Hexenhatz und Rathaussturm blasen, sondern auch das Bühnenprogramm der Prunksitzung bereichern. Dieses Mal gibt es nicht nur einen Tanz: Petra Seitz und ihre Tochter werden auch in die Bütt steigen, verrät Hommel. Mittlerweile eine feste Institution bei der Salacher Fasnet ist Bürgermeister Julian Stipp. Für ihn ist es bereits sein dritter Auftritt seit seinem Amtsantritt.

Die Zahl 30 hat an diesem Abend auch für einen der Akteure eine Bedeutung. Seit 30 Jahren ist der langjährige Sitzungspräsident Roland Rosenberger bei der Salacher Fasnet aktiv. Rosenberger steht nicht nur auf der Bühne, sondern ist im Vorfeld der Macher hinter den Kulissen. „Bei ihm laufen die Fäden zusammen“, sagt Timo Hommel, egal ob Organisation, Getränkeversorgung oder Aufbau. Etwa 25 Helfer sorgen vor und während der Veranstaltung dafür, dass alles klappt und die Besucher sich wohl fühlen. Wenn der Vorhang dann nach dem Finale gefallen ist, geht in der Stauferlandhalle noch lange nicht das Licht aus. Dann steigt die große Party mit Dine und Robi.

Info Karten für den Festabend am kommenden Samstag, 23. Februar, gibt es bei Elfriede Hofele, Schillerstraße 21, Tel. (07162) 8241 und in der Buchhandlung Angelika Dölker, Hauptstraße 58, Tel. (07162) 45955.

