Fasnet Werkeln für Maschgrer-Prämierung

Wiesensteig / Christian Scharbert

Der 28. Februar 2019 ist zwar noch in weiter Ferne, doch einige Menschen bereiten sich schon seit Monaten fieberhaft auf diesen Tag vor. Dann steht nämlich der Gombige an und Wiesensteig ist im Ausnahmezustand. Bei der Maschgrer-Prämierung ziehen hunderte bunte, dunkle und kuriose Gestalten in Gruppenoutfits durch das Städtle.

Auch sieben Damen aus dem Oberen Filstal fiebern dem Ereignis schon entgegen: Barbara Eberhard, Andrea Eder, Jasmin Schneller, Carmen Jandl, Andrea Kocman, Sandra Grass und Ines Schäfer. Denn für die Frauen aus Bad Ditzenbach, Amstetten und Deggingen steht einiges auf dem Spiel: die Titelverteidigung. Denn beim Gombigen vor einigen Monaten zogen sie als Täles-Hippie-Bus durch das Städtle und überzeugten die Jury. Als Schmankerl durften die Siegerinnen ihr Outfit sogar beim Rosenmontagsumzug in Wiesensteig präsentieren.

