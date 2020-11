Plötzlich ist die Reaktivierung der Boller Bahn in greifbare Nähe gerückt. Eine vom Land in Auftrag gegebene Studie sieht ein sehr großes Fahrgastpotenzial, Probleme an der alten Trasse seien lösbar. Der Neubau würde mit 96 Prozent gefördert. © Foto: Wolfgang Bley