Brauchtum Närrische Stimmung in Wäschenbeuren

Närrische Stimmung in Wäschenbeuren

Wäschenbeuren / Carolin Mauritz

Schon bevor der Fasnetsumzug startete, herrschte unter den zahlreichen Zuschauern, die sich entlang der Strecke eingefunden haben, gute Stimmung. Bei trockenem Wetter und milden Temperaturen schlängelten sich in Wäschenbeuren die 64 Gruppen mit knapp 2000 Umzugsteilnehmern zwei Stunden lang durch die Straßen.

„Vor ein paar Jahren sind wir hier in der Bahnhofstraße nur mit ein paar Hansel gestanden. Es werden immer mehr und das freut uns“, ruft Jasmin. Sie und Steph, beide „Flecka Hexa“ des Brauchtumsvereins Wäschenbeuren, haben das Publikum durch den Umzug geleitet. „Mir macht’s auch Spaß“, sagt Bürgermeister Karl Vesenmaier, als er bei ihnen vorbei kommt. Vesenmaier führte den Umzug als „Fähnlesträger“ zusammen mit der Hauptamtsleiterin Marita Funk und dem Fanfarenzug Wäschenbeuren an. Die Besucher unterstützten ihn mit dem „Karlelied“, das der Brauchtumsverein für ihren „allerbesten Karle“ geschrieben hat.

Die insgesamt elf Guggenmusikgruppen und Fanfarenzüge brachten mit fetziger Musik und geraden sowie schrägen Tönen das Publikum zum Mitsingen, während die anderen Gruppen Bonbons, Popcorn, Lollis und Konfetti verteilten. Die Narren der „Bocknarrenzunft Boxberg“ gaben sogar Brezeln aus und die „schaurigen Bluadschlotzer“ aus Böblingen hatten einen kleinen Umzugswagen dabei. Jede Gruppe, egal wie groß oder klein, wurde mit ihrem Narrenruf lautstark vom Publikum angefeuert, egal wie sehr er einem Zungenbrecher ähnelte.

Sobald es an den Pyramidenbau ging, sauste eine La-Ola-Welle durch die Menge. Zwischen all den großen und kleinen Narren, die den Fasnetsumzug teilweise aus dem Kinderwagen heraus erlebten, zeigten auch Gardetänzerinnen ihr Können. Die Gruppe mit der weitesten Anreise kam aus Oberbayern. Neben traditionellem Häs waren auch andere Kostüme zu sehen. Die Gruppe „Katholischer Kindergarten Wäschenbeuren“ war eine bunte Mischung aus verschiedenen Tieren. Wer während dem Umzug eine Stärkung brauchte, wurde von der Feuerwehr und dem Brauchtumsverein versorgt.

„Mit der Menge an Besuchern bin ich sehr zufrieden“, sagt „Flecka Hex“ Jasmin nach dem Umzug. Es mache viel Spaß das Publikum durch den Umzug zu leiten und die gute Stimmung hautnah mitzuerleben. Seit zehn Jahren ist sie Ansagerin bei den Beuremer Fasnetsumzügen. Für Sicherheit sorgten ein Securitydienst und die Polizei. „Wir geben unser Bestes, damit alles sicher ist“, erklärt Jasmin. Nach dem Umzug ging es zum Feiern in die Bürenhalle und in das Guggazelt der Nausstragger. Dabei wurde dieSicherheit unter anderem durch Einlasskontrollen gewährleistet.

Mehr Bilder gibt es unter www.swp.de/30192394