Rommzug Närrische Laune beim Rommzug in Rechberghausen

Närrische Laune beim Rommzug in Rechberghausen

Rechberghausen / Maren Bertits

Buntes Konfetti, Süßigkeiten und viel Musik: Am Faschingsdienstag haben die Narren ab 14 Uhr Rechberghausen beim 33. Rommzug fest im Griff. 32 Gruppen wollen die Stimmung ordentlich einheizen. Die Guggenmusiker von der Gruppe „Rommdreibr“, der Fanfarenzug aus Heiningen und die „Gugg a Lumpenkapelle“ sorgen zusätzlich für närrisch-gute Tanzlaune.

„Vom Wetter erwarten wir nichts. Hauptsache trocken, damit ich die Bonbons aus dem offenen Cabrio werfen kann“, erhofft sich Reinhard Kirchner, ­Vize-Präsident des Veranstalter-Vereins Furchenrutscher. Er und seine Frau Annemarie sind in diesem Jahr das Grafenpaar und freuen sich auf den Rommzug. Um 12 Uhr, vor dem Umzug, werden im Rathauskeller jeweils zwei Vertreter der Vereine feierlich beim Zunftmeisterempfang begrüßt. Dabei wird der jeweilige Narrenruf gerufen, der Fanfarenzug spielt und die Gemeinde überreicht den närrischen Vereinen ihre Jahrespins.

Beim Umzug laufen hunderte Narren vom Oberen Tor los, am Rathaus vorbei und die Faurndauer Straße entlang. Währenddessen führen sie ihre Kunststücke wie beispielsweise Pyramiden auf und präsentieren stolz ihr Häs. „Der Umzug beginnt um 14 Uhr und dauert erfahrungsgemäß eine Stunde“, berichtet Kirchner und ergänzt: „Im Anschluss können die Zuschauer noch bei der Feuerwehr essen, trinken und feiern.“ Der Eintritt kostet fünf Euro. Am Rathausvorplatz sowie am unteren Kirchplatz kann ebenso gefeiert werden.

Insgesamt gibt es rund um die Umzugsstrecke sieben Stände für die hungrigen Besucher. Die teilnehmenden Gruppen kommen aus ganz Baden-Württemberg, unter anderem auch weit angereiste, wie beispielsweise die NZ Schlosszunft Tübingen. Den Umzug moderieren voraussichtlich Michael Heer, Fred Bahle sowie Michael Schilling. Für das nächste Jahr wünscht sich Vizepräsident Kirchner, dass sich noch mehr örtliche Vereine beteiligen, „denn der Rommzug steht natürlich auch im Sinne der Region und der ansässigen Narrenzünfte hier vor Ort“. Gesperrt werden wegen des Umzugs die Straßen in Richtung Faurndau und Wangen von 12 bis 18 Uhr, „aber je nachdem wie viel abends los ist, kann es sein, dass die Straßensperrungen schon früher aufgehoben werden“, ergänzt er. Zwei Buslinien sind von der Sperrung betroffen: Die Linien 10 und 12 fahren über Bartenbach statt über Faurndau. Die Linie 10 endet im Gewerbegebiet. Den Besuchern werde abgeraten, dass sie die Parkplätze beim Lidl, Aldi und Edeka nutzen, weil die Geschäfte an diesem Tag für die Kunden offen haben. Parkmöglichkeiten gibt es dafür im Industriegebiet Lindach.

Security und die Polizei sind an diesem Tag für die Sicherheit zuständig. Die Feuerwehr übernimmt die Straßensperrung. „Wir achten auf die Sicherheit der Zuschauer. Glasbehälter sind beim Umzug und der anschließenden Feier verboten.“ Ärgerlich findet Kirchner Jugendliche, die betrunken zum Umzug erscheinen und die Gruppen behindern. Er setzt darauf, dass es einen harmonischen Ablauf gibt.