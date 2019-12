Ein Novum erwartet die Fahrgäste im Busverkehr des Landkreises Göppingen an Heiligabend und Silvester: „Erstmals verkehren die Busse an diesen Tagen mit deutlich ausgeweiteten Fahrplänen im Vergleich zu den Vorjahren”, erläutert Sebastian Hettwer, Abteilungsleiter im Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur im Landratsamt. Grundsätzlich gelte, dass am 24. Dezember (Heiligabend) der letzte Bus zwischen 16 und 18 Uhr von den ZOB in Göppingen, Süßen und Geislingen abfährt. Bis dahin gelte der Samstagsfahrplan. Am 31. Dezember (Silvester) werde sogar ganztägig ohne Einschränkungen nach dem Samstagsfahrplan gefahren.

Nachtbus im Kreis Göppingen an Silvester kostenlos

Als tarifliche Besonderheit gilt der „SparbusSaSo“-Tarif auch an diesem Tag in allen Bussen: Für nur 2 Euro je Fahrt könne jeder Fahrgast an sein Ziel kommen. Der Nachtschwärmer in der Neujahrsnacht verkehre in dieser Nacht traditionell kostenlos. Das Landratsamt weist darauf hin, dass am 24. Dezember ein neues Nachtschwärmerkonzept mit den Linien N90 bis N99 in Betrieb geht: Jeweils zweimal in der Nacht könnten die Fahrgäste von nun an sicher an ihr Ziel kommen.