Nachgefragt Nötige Bauarbeiten, noch mehr Stau

Geislingen / Ilja Siegemund

Seit Wochen sorgen Kanalarbeiten bei der B 10 in Kuchen dafür, dass sich der Verkehr mehrere Kilometer lang staut. Davon betroffen sind auch Busse.

Herr Deppert, welche Buslinie war von der Baustelle in Kuchen betroffen und wie oft fahren die Busse pro Tag an der Baustelle vorbei?

Von der Baustelle war die Buslinie 51 / 7680 betroffen, welche von Geislingen nach Gingen und zurück verkehrt. Montag bis Freitag fahren auf dieser Buslinie etwa 30-mal an der Baustelle vorbei nach Gingen sowie die Strecke folglich natürlich auch wieder zurück nach Geislingen.

Wie hat sich die Baustelle auf den Busverkehr ausgewirkt, wie reagierten die Passagiere?

Aufgrund der Baustelle verkehrten unsere Busse teilweise mit erheblichen Verspätungen. Diese betrugen bis zu 45 Minuten. Die Fahrgäste haben dies natürlich nicht gerade erfreut zur Kenntnis genommen, jedoch waren in diesem Fall alle Verkehrsteilnehmer von der Situation betroffen. Dies machte es für unsere Fahrgäste verständlich und nachvollziehbar.

Was erwarten Sie während der Sommerferien, wenn die Bundesstraße in Kuchen für vier Wochen komplett gesperrt werden muss?

Für die Sperrung in den Sommerferien erwarten wir eine ähnliche Situation wie in den vergangenen Wochen durch die Baustelle. Wir müssen in den vier Wochen die Umleitungsstrecke fahren. Auf der B 10 kommt es eh immer zu Verspätungen, das ist allgemein bekannt.

Können Sie für die Verspätungen Entschädigungen verlangen?

Nein, bei wem denn? Wenn wir eine Umleitungsstrecke fahren müssen wie in den Sommerferien, gibt es auch keinen Ansprechpartner für Entschädigungen, das ist einfach so.

Wird denn die neue B 10 bei Gingen für eine gewisse Entlastung im Personennahverkehr sorgen?

Das bezweifle ich stark. Denn die Autos, Busse und Lastwagen müssen trotzdem auf der alten B 10 durch Geislingen und Kuchen fahren. Und dort staut sich der Verkehr weiterhin.