Es sind Vorfälle, die erschüttern: Ende August hat ein etwa 30-jähriger Mann in Wangen ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt. Nach Angaben der Polizei war das Kind gegen 20 Uhr zu Fuß in der Schorndorfer Straße Richtung Forstberghalle unterwegs, als der Unbekannte in seinem Auto neben ih...