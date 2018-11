Landwirtschaft Nach der Ernte ist vor der Ernte

Schnittlingen / Von Thomas Hehn

Gras, Getreide und Mais sind im Silo, Wintergetreide und Zwischenfrüchte gesät. Simon Kaiser kann Bilanz ziehen, was das Jahr auf Acker und Wiese gebracht hat. Das Ergebnis ist nicht berauschend. Während das Getreide die anhaltende Trockenheit im Sommer noch relativ gut überstanden hat, sah es bei Mais und auf den Wiesen weitaus schlechter aus. Der Mais brachte zwar noch einigermaßen Masse, dafür fehlte die Qualität: „Ohne den erforderlichen Stärkegehalt fehlt dem Futter die notwendige Energie, klärt der Landwirt auf. Dem Grünland hat die Dürre noch mehr geschadet: Auf den flachgründigen Böden der Alb sind ganze Wiesen „regelrecht weggebrannt. Da hat am Ende gut die Hälfte des gesamten Grünfutters gefehlt“, konstatiert Kaiser. In der Folge musste der Schnittlinger nicht nur Gras und Mais zukaufen, sondern hat auch seinen Tierbestand reduziert, damit er mit seinem Vieh im Stall über den Winter kommt. „Eigentlich hätte ich zehn Rinder gerne als Milchkühe behalten, jetzt sind sie im Schlachthof gelandet.“

Bauern müssen seit Generationen mit dem Wetter leben - und sind damit Rückschläge gewohnt. Statt zu jammern, schaut Kaiser lieber nach vorne. Schließlich gilt beim Landwirt: Nach der Ernte ist vor der Ernte. Und so hat der 29-Jährige seine Äcker inzwischen längst wieder fürs nächste Jahr vorbereitet. Eine Grundregel dafür ist die Einhaltung der Fruchtfolge, damit der Boden auf einem Acker nicht vorzeitig auslaugt. Als Milcherzeuger hat sich Kaiser für die Folge Wintergerste-Mais-Winterweizen entschieden. Die Lücke zwischen der Ernte der Wintergerste Mitte Juli und der Aussaat von Mais Mitte bis Ende April nützt der Schnittlinger für das sogenannte Greening (siehe Info).

Der Wechsel von Winterweizen auf Wintergerste ist nicht so einfach: Hier besteht die Gefahr, dass das Ausfallgetreide der letzten Ernte keimt, bevor der Landwirt die nächste Frucht säen kann. Das hat wiederum zur Folge, dass der Landwirt zwei Getreidesorten auf dem Acker hat, die unterschiedlich reif werden. Um das zu verhindern, muss das Ausfallgetreide beseitigt werden, bevor die neue Folgefrucht gesät wird. Vor allem Landwirte, die viel Fläche bewirtschaften und eine flache und damit schnellere Bodenbearbeitung ohne Pflug betreiben, greifen hier zur Chemie und spritzen das keimende Ausfallgetreide ab. In der Regel kommt hier Glyphosat zum Einsatz, das inzwischen wegen seiner möglichen Krebs erzeugenden Wirkung stark umstritten ist.

Kaiser bewirtschaftet 30 Hek­tar Ackerland und setzt auf den Pflug, der das Ausfallgetreide sicher vergräbt. Das geht zwar langsamer, aber dafür kann er bestimmen, wann er auf den Acker fährt. Wer Ausfallgetreide abspritzen will, muss erst warten, bis es gekeimt hat. Glyphosat kommt beim Schnittlinger Landwirt nur zum Einsatz, wenn es nicht mehr anders geht: Vor vier Jahren etwa, als ein Ackerrand von der Quecke unterwandert war. „Die vermehrt sich sonst unaufhaltsam.“

Nachdem auf den Feldern inzwischen Ruhe eingekehrt ist, kann Kaiser etwas durchschnaufen. Langweilig wird‘s ihm aber trotzdem nicht: Maschinen müssen geputzt, geschmiert und eingewintert werden. Die eine oder andere Reparatur steht ebenfalls an: An seinem Heuschwader ist eine Halterung ausgeschlagen, und im Stall sind Bügel an den Liegeboxen gebrochen. Ja und dann warten ja noch 65 Milchkühe, 20 Kälber und 75 Rinder darauf, dass sie sieben Tage in der Woche jeden Morgen und jeden Abend gemolken und gefüttert werden. An Urlaub denkt Kaiser erst an Silvester wieder. Da will er zusammen mit seiner Clique eventuell zum Skifahren in die Berge.