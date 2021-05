Nach dem verheerenden Feuer im SOS-Kinderdorf in Oberberken sitzt der Schock immer noch tief. Am Sonntag war dort die Kita komplett niedergebrannt, die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen ein Kind und einen Jugendlichen. „Derzeit gibt es keine neuen Erkenntnisse“, sagte am Dienstag ein ...