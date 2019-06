Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 50-Jährigen erhoben, der im November 2018 in Göppingen seine Frau und deren Bruder lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Angeschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Der 50-Jährige soll in der Nacht auf den 22. November vergangenen Jahres in ein Mehrfamilienhaus in Göppingen eingebrochen sein, in dem seine von ihm getrennt lebende Ehefrau lebte. Er soll die Tür zur Wohnung der 30-Jährigen eingetreten haben. Dann habe er mit einer Gasdruckpistole auf seine im Bett liegende Frau geschossen. Laut Staatsanwaltschaft feuerte er drei Schüsse ab. Bei der Tat habe er ihre Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt. Er habe sie töten wollen, so die Staatsanwaltschaft Ulm in einer Pressemitteilung.

Auf schlaftrunkenen 40-Jährigen geschossen

Wie es weiter heißt, soll der 50-jährige Angeklagte anschließend den noch schlaftrunkenen Bruder der 30-Jährigen angegriffen haben. Dieser war wegen des Lärms in der Wohnung aufgewacht. Der Angeklagte haben auch auf den Bruder geschossen und seine Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt. Auch hier wirft ihm die Staatsanwaltschaft eine Tötungsabsicht vor.

Haftbefehl gegen 50-Jährigen nach Bluttat Nach der Auseinandersetzung am Donnerstag in Göppingen, bei der drei Menschen schwer verletzt wurden, ist ein Haftbefehl gegen einen 50-Jährigen ergangen.

Danach flüchtete der Angeklagte mit einem Auto vom Tatort. Er hatte zuvor seine Patronen verschossen und seinen Plan nicht umsetzen können, da der Bruder der Geschädigten heftige Gegenwehr geleistet hatte. Nach einer anschließenden Verfolgungsjagd erwischten Polizisten den Angeklagten und nahmen ihn fest.

Bei Flucht mehrere Autos beschädigt

Bei seiner Flucht soll der 50-Jährige mehrere Autos beschädigt haben, als er diese mit seinem eigenen Auto gerammt hatte. Es entstand damals ein Sachschaden von etwa 94.000 Euro.

Als Motiv wird ihm zur Last gelegt, dass er sich in seiner Ehre verletzt gefühlt hatte, nachdem sich seine Frau von ihm getrennt hatte. Aus diesem Grund habe er sie töten wollen.

Frau hat ein Auge verloren

Die 30-Jährige und ihr 40-jähriger Bruder hatten den Angriff damals schwerverletzt überlebt. Die Ehefrau des Angeschuldigten erlitt insgesamt drei Schussverletzungen, wovon eine das linke Auge traf. Es wurde dabei irreparabel geschädigt und musste operativ entfernt werden. Der 40-jährige Bruder der Geschädigten erlitt im Bereich des linken Brustkorbes eine Schussverletzung. Infolge der Druckwelle kam es zu einem Rippenbruch und zur Verletzung der hierunter befindlichen Milz.

So lautet die Anklage gegen den Mann

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat gegen den 50-Jährigen Anklage erhoben wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei tateinheitlichen Fällen mit schwerer Körperverletzung.

