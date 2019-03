Der langjährige Gemeinderat tritt am 26. Mai nicht mehr für die UWG an. Er will das Feld für Jüngere räumen.

Der Bad Ditzenbacher will das Feld nun Jüngeren überlassen. Denn wenn die neue Legislaturperiode, für die am 26. Mai gewählt wird, nach fünf Jahren endet, „wäre ich 71 Jahre alt“, überlegt das Fraktionsmitglied der Unabhängigen Wählervereinigung (UWG).

Jüngere sollen ran

„Ich habe mir immer geschworen, dass ich nicht derjenige sein will, der ewig am Posten klebt. Ich will den Weg für Jüngere frei machen“, erklärte er auf Nachfrage der GZ.

Sein großes Engagement im Freundeskreis Asyl der Badgemeinde will Otto Lamparter aber beibehalten. Hier betreut er weiterhin die Flüchtlinge, die im Ort leben.

