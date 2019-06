Einer der Angeklagten feuerte drei Schüsse auf den 36-Jährigen ab, nachdem dieser ihm angeblich Geld schuldig geblieben war.

„Drive-by-Shooting“ nennen Amerikaner einen Anschlag, bei die Täter aus einem fahrenden Auto auf ihr Opfer schießen. Genau so einen Angriff soll eine fünfköpfige Gruppe vergangenes Jahr in Eislingen auf einen 36-Jährigen verübt haben. Die zwei 38-jährigen Männer sowie ein 32-jähriger, ein 20-jähriger und ein 41-jähriger Mann müssen sich wegen dieses und weiteren Vorwürfen ab Montag vor dem Landgericht in Ulm verantworten. In dem Prozess sind 16 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll im Oktober fallen.

20.000 Euro geschuldet

In den Schüssen aus dem Auto soll sich die Wut der Angeklagten darüber entladen haben, dass ihnen der 36-Jährige 20.000 Euro schuldig geblieben war. Diese zusätzliche Summe soll einer der Angeklagten von dem Mann gefordert haben, nachdem dieser im Herbst 2018 schon 12 000 Euro bezahlt hatte. Den Betrag und weiteres Geld soll der 36-Jährige einem der Angeklagten geschuldet, aber nicht zurückbezahlt haben.

Mehrmals sollen die Angeklagten ihren Forderungen mit Waffengewalt und mit Drohungen Nachdruck verliehen haben. Nachdem vier der fünf Männer den 36-Jährigen zwischen Oktober und Ende November mit einer Pistole bedroht hatten, übergab ihnen dieser 12 000 Euro, teilt das Gericht mit. Diese Summe soll die Angeklagten aber nicht zufriedengestellt haben, weshalb einer der Angeklagten weitere 20 000 Euro von dem Mann verlangte. Käme er dieser Aufforderung nicht nach, bringe er die Frau und das Kind des 36-Jährigen um, soll der Angeklagte gedroht haben. Zu einer Zahlung soll es aber nicht gekommen sein.

36-Jähriger konnte unverletzt entkommen

Aus Wut über die erfolglosen Einschüchterungsversuche sollen zwei der Angeklagten dem 36-Jährigen vor einem Supermarkt in Eislingen aufgelauert und ihn mit Baseballschlägern bedroht haben. Dem 36-Jährigen soll es gelungen sein, unverletzt zu entkommen. Nachdem all dies noch immer nicht zu einer Zahlung der geforderten 20.000 Euro geführt haben soll, soll einer der Angeklagten zwei weitere dazu angestiftet haben, den 36-Jährigen zu erschießen. Ein weiterer Angeklagter soll sie hierbei unterstützt haben. Sie sollen in einem Fahrzeug durch Eislingen gefahren sein und den 36-Jährigen gesucht haben. Schließlich soll einer der Angeklagten aus dem Fahrzeug heraus aus einer Entfernung von etwa 40 Metern mit einer Pistole drei Mal auf den 36-Jährigen geschossen haben, ohne diesen zu treffen. Hierbei soll er dessen Tod in Kauf genommen haben.

