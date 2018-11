Nachruf Mutig neue Wege beschritten

Eislingen / tut

„Bestürzung und Trauer“, so beschreibt Oliver Marzian, stellvertretender Vorsitzender des Eislinger Vereins „Die Selbstständigen“ die Reaktionen auf die Nachricht vom Tod des früheren Vereinsvorsitzenden Hans-Dieter Hehrer. Dieser ist im Alter von 60 Jahren unerwartet gestorben.

Der Verstorbene wurde 2007 zum Vorsitzenden des damaligen Eislinger Gewerbe- und Handelsvereins gewählt. Er habe das Amt in turbulenten Zeiten übernommen, heißt es im Nachruf des Vereins. Mutig anpackend und mit großem Herzblut habe der Verstorbene bis 2013 den inzwischen in „Eislinger Marketing e.V“ umbenannten Verein geführt. Nicht nur Großereignisse wie ein Konzert der Spider Murphy Gang und mehrere Kreiselfeste seien während Hehrers Amtszeit organisiert worden. Der frühere Vorsitzende habe auch neue, über Einzelhandel und Handwerk hinausgehende Themen angepackt. Vor allem habe der Verein während dieser Zeit gemeinsame Marketingaktivitäten von Gewerbetreibenden und Stadt vorangetrieben und sich 2011 in einem Positionspapier für eine attraktivere Innenstadt stark gemacht. Hans-Dieter Hehrer habe die Gabe gehabt, die Mitglieder für die Ideen und Aktionen des Vereins zu begeistern, heißt es in dem Nachruf der Selbstständigen.