Musik Musikverein: Nachwuchs zeigt Fortschritte

Eislingen / SWP

Eröffnet wurde das Jahreskonzert des Musikvereins in der Stadthalle Eislingen vom Vorstufenorchester, das unter der Leitung von Roland Ströhm steht. Mit Titeln wie „Beethoven Forever“ (Jan de Haan) oder „Beauty and the Beast“ (arr.: Michael Sweeney) zeigten die Jungmusiker große Fortschritte im gemeinsamen Musizieren und bei der Ausgestaltung von Dynamik und verschiedenen Rhythmen bzw. Tempi. Im Anschluss unterhielten die Querflöten- und Holzbläserensembles, bestehend aus Musikern der Stadtkapelle, mit weihnachtlichen Melodien.

Nach der Pause sorgte die Stadtkapelle unter der Leitung von Roland Ströhm mit anspruchsvollen konzertanten Werken für viel Applaus. Zu hören waren die Komposition „Irish Castle“ von Markus Götz, bei der typisch irische Melodien und Rhythmen kombiniert wurden, und „The Return! (Adventure 2)“, die Fortsetzung der Filmmusik „Adventure“ aus dem Jahr 2007. Unterstützt durch den Nachwuchs am Schlagwerk, der mit so manchen Effekten überraschte, überzeugten die Zuhörer mit rhythmischer Genauigkeit, Intonation und Gesamtklang.

Bei den letzten beiden Stücken, der bekannten Melodienfolge „Im weißen Rössl“ aus dem gleichnamigen Singspiel von Ralph Benatzky (arr.: Stefan Schwalgin) und der „Perger Polka“ (Kurt Gäble), schunkelten und klatschten nicht nur ältere Musikfans mit. Die beiden Kapellen verabschiedeten sich mit dem rockigen Weihnachtsmedley „We Wish You A Rockin’ Christmas“ gemeinsam vom Publikum.