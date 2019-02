Projekt Musikverein legt sich ins Zeug

Inge Czemmel

Strahlend blauen Himmel und strahlende Gesichter gab es am Waaghäusle in Hattenhofen. Nach rund 600 Arbeitsstunden in Eigenleistung konnte der Musikverein das Richtfest für seine acht mal zwölf Meter große Lagerhalle feiern, in der nach Fertigstellung endlich alle musikvereineigenen Utensilien Platz finden werden. Dann hat das „wo ist was?“ endgültig ein Ende.

Bisher hatten nämlich Zelte, Grill und anderes Festinventar im ganzen Ort verteilt irgendwo getrennten Unterschlupf gefunden, doch so langsam gelangten das Bürger- und Vereinshaus Farrenstall und private Keller an ihre Kapazitätsgrenze.

Dass der Lagerschuppen nun genau neben dem Platz errichtet werden konnte, den der Musikverein für den Himmelfahrtshock und andere Festivitäten nutzt, ist ideal und sorgt für kurze Wege. Die Bewirtschaftung kann durch die zwei mal drei Meter großen Tore sogar direkt aus dem Lagerschuppen heraus erfolgen.

„Das Gelände hat die Gemeinde zur Verfügung gestellt“, berichtet der Vorsitzende des Musikvereins Armin Hänßler. Obendrauf gab es für das Lager eine Gemeindebezuschuss das Lager von 9000 Euro. Das sind 15 Prozent der veranschlagten Investitionssumme von 60 000 Euro, wie sie auch schon in anderen Fällen – Schützenverein (2014) und Tennisclub (2012) – gewährt wurden. „Bis zum heutigen Richtfest wurden 28 000 Euro verbraucht“, verrät der Vorsitzende. „Die größten Brocken waren das Fundament, die Kosten für Vermessungsbüro und Statiker und die Kosten für Formalitäten wie Baugenehmigung und Planungsverfahren.“

Es ist die größte Investition in der Vereinsgeschichte. Die Halle wurde in Holzständerbauweise auf Streifenfundament mit Stützbalken in der Mitte errichtet. Ein Wasseranschluss war schon in der Nähe. Der Aushub für die Verlegung wurde, wie viele andere Arbeiten auch von Mitgliedern des Musikvereins in Eigenleistung gemacht.

„Eine tolle Sache“ meinte Bürgermeister Jochen Reutter, der zum Richtfest gekommen war, bei dem – wie es sich für einen Musikverein gehört – zunächst mal Musik gemacht wurde, bevor der ortsansässige Zimmermann Jürgen Höfer nach seinem Richtspruch das glücksbringende Glas zerschellen ließ.

Den anschließenden gemeinsamen Umtrunk hatten sich die fleißigen Handwerker des Musikvereins redlich verdient. Für sie gibt es außen wie innen noch einiges zu tun, bevor der große Umzug erfolgen kann, der dann bestimmt auch gefeiert wird.

Info Der Musikverein Hattenhofen wurde im Jahre 1965 gegründet und hat aktuell 184 Mitglieder. Davon sind um die 70 als aktive Musiker tätig. Beim Musikverein können Kinder und Jugendliche ein Instrument erlernen. Aus der starken, aktuell 25-köpfigen Jugendkapelle sind erst vor kurzem sieben junge Leute zu den Aktiven gewechselt.