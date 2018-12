Konzert Musikschülerin singt kurzerhand für drei

Roßwälden / LILLI ELL

Die Benediktskirche in Roßwälden war in diesem Jahr wieder Gastgeberin für die Musikschule Ebersbach und Schlierbach. In heimeliger Atmosphäre fühlten sich die jungen Musiker wohl und spielten souverän ihre Stücke. Gleich mit dem ersten gemeinsam gesungenen Adventslied „Macht hoch die Tür“ sowie am Schluss mit „O du fröhliche“ brachte dies sowohl Ausführende als auch Zuhörer zusammen.

Bläser machen den Anfang

Die Trompeten der Klasse von Ulrike Spielmann eröffneten das Konzert mit zwei adventlichen Weisen. Ein erster Höhepunkt erklang mit dem „Allegro G-Dur“ von J. H. Fiocco. Eine Flötistin aus der Klasse von Susanne Welz, wurde von Susanne Welz, Querflöte, und Ludmilla Dolgopolova, Klavier, einfühlsam begleitet. Dem „Maria durch ein Dornwald ging“ folgte am Schluss dieses Musikblocks „O Holy Night“ von Adolphe Adams in einer sehr spannenden Instrumentierung mit Klavier und einer heiteren, festlichen Gitarrenbegleitung. Das bekannte Weihnachtslied „Carol of the Bells“ wurde von einer Musiksschülerin aus der Klasse von Brigitte Schroth vorgetragen, einmal mit zarten Glockenklängen, dann wieder mit zupackenden, forschen musikalischen Sequenzen.

Moritz Kümmerle, der schon viele Preise mit seinem Akkordeon erspielt hat, gestaltete das „Prelude“ und „Tears“ beeindruckend souverän. Aus der Gitarrenklasse von Boris Trusov boten zuerst die Gitarreros mit ihrem Lehrer Boris Trusov zusammen ein Stück von Luis Fonsi dar. Romantische Weihnachtslieder“ erklangen vom ganzen Ensemble.

Der zweite Teil des Konzerts war dem Gesang gewidmet. Zunächst trat die kleine Liana Regelmann mit „Chim, Chim, Cheree“ aus Mary Poppins auf. Wenn auch mit zartem Stimmchen hatte sie doch mutig zur Freude des Publikums die Parts ihrer beiden Mitsängerinnen, die nicht auftreten konnten, in letzter Minute übernommen. Sie war dann so etwas wie der Star des Abends! Ihr Vortrag wurde mit viel Beifall belohnt.

Fortschritte durch Proben

Danach sang das Gesangsensemble der Klasse von Carin Rommel ein stimmungsvolles „Winter Wonderland“, das Rommel selber am Klavier begleitete. Das zweite Lied „Es wird nicht immer dunkel sein“ wurde vom Musikschulleiter Guntram Bumiller am Saxophon begleitet. Diese besondere Instrumentierung, mit jazzigen Elementen unterlegt, setzte erneut Akzente und gestaltete diesen Programmpunkt zu einem weiteren Höhepunkt. Stimmlich gefiel das Ensemble ebenfalls. Den Sängern merkte man deutlich die kontinuierliche Probenarbeit der vergangenen Zeit an. Ein bewegendes „Abends will ich schlafen gehen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck beendete eine schöne, stimmungsvolle Adventsmusik.

Der Leiter der Musikschule, Guntram Bumiller, verabschiedete das Publikum, das alle Vorträge gebührlich und herzlich beklatschte. Bumiller wünschte den Zuhörern in der Benediktskirche eine frohe Weihnachtszeit sowie viel Gesundheit für das kommende Jahr.