NWZ-Aktion Musikschüler vor großem Auftritt

Süßen / SWP

Intensiv geprobt haben in den vergangenen eineinhalb Monaten die Schülerinnen und Schüler der Gesangsklasse von Carina Pittner an der Musikschule Süßen. Gemeinsam mit der „Groove Box“-Jazzband der Musikschule unter der Leitung von Armin Höfer werden sie heute ab 19 Uhr in der Süßener Zehntscheuer für einen stimmungsvollen Abend sorgen. Generationenverbindend musizieren Menschen von 9 bis 70 Jahren miteinander unter dem Motto „Swinging Christmas“.

Sängerin Carina Pittner und Saxofonist Armin Höfer, die Liebe zur Musik und vor allem die Motivation für ihre Schüler teilen, werden selbst musikalisch zu hören sein. Auf dem Programm stehen neben Klassikern wie „Let it snow“, gesungen von Voice-Kids-Teilnehmer Ruben Cuesta Escamilla, und dem gefühlvollen „All I want for Christmas“ in der Fassung von Michael Bublé, interpretiert von Simon Lerch, auch mehrstimmige Stücke, die selbst geübte Sänger herausfordern. Die Band „Groove Box“ stellt ihr Können auch mit mehreren Instrumental-Titeln wie zum Beispiel „Sweet Emma“ unter Beweis. Der Eintritt ist frei. In der Pause können die Gäste mit Punsch und Sekt auf die Weihnachtszeit anstoßen. Der Erlös und die Spenden gehen an die NWZ-Aktion „Guten Taten“.