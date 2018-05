Konzert Musiker überzeugen mit Spielfreude und Versiertheit

Wiesensteig / Sabine Graser-Kühnle

Die 16-köpfige Valley Connection Bigband und Leader Jan Kaspschyk musizierten beim Wiesensteiger Städtlesjazz erstmals nach vielen Jahren wieder beim Café Mühlwerk. Einst schallte der ins Blut gehende Bigbandsound von der Bühne über der Fils aufs Publikum, bevor der Städtlesjazz umgezogen war in den Kirchhof der Sankt Cyriakuskirche. Heuer fegte die mitreißende Musik im Hof des Mühlenwerkcafés.

Mit fünf Saxofonen, vier Posaunen und drei Trompeten waren die Bläsergruppen fast komplett in klassischer Bigband-Besetzung, die starke fünfköpfige Rhythmusgruppe ließ den Puls der Gäste nach oben schnellen.

Dass die Jungs und zwei Mädels mächtig Spaß an ihrer Musik haben, war schon nach den ersten Klängen klar. Als die Vocalisten Konstanze Kaspschyk und Uli Etz ihre Einsätze hatten, machte es erst recht so richtig gute Laune, zuzuhören und mitzuwippen – oder auch mal mitzusingen.

Bandleader Kaspschyk hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Klassiker aus der Bigband-Hochzeit, den 1930er und 1940er Jahren, mit ihren so typischen und mitreißenden Einzelsoli. Aber auch feurigen Latin-Jazz, pulsierenden Off-Beat-Swing, in die Beine gehenden Boogie und Ausflüge in die Poprockwelt.

Kein Musikwunsch, der offen blieb, das dankte das bestens gelaunte Wiesensteiger Publikum mit reichlichem Applaus. Die Musiker, allesamt aus dem Täle, daher auch der Name „Valley Connection“, überzeugten nicht nur mit ihrer Spielfreude, sondern zeigten sich versiert an ihren Instrumenten.

Die junge Sängerin Konstanze Kaspschyk riss die Zuhörer mit ihrer kraftvollen Röhre mit, Uli Etz nahm das Publikum mit nuanciertem und neckischem Gesang mitten hinein in seine von ihm wahrhaft gelebten Lieder.

Alle Bigband-Solisten aufzuzählen, würden den Rahmen sprengen. Erwähnenswert Tom Beißenwenger mit einem gefühlfollen Altsax-Solo, Gitarrist Heinz Rupp zeigte in herrlich jaulenden Riffs seine (neben der Bigband zweite) Liebe zum Gitarrenrock. Uwe Mayer sowie Schlagzeuger Klaus Mann ließen im Swing-Traditional „Sing sing sing“ nach Benny Goodman wahrhaftig die Sau raus.

Schade, dass der Regen, der lange Zeit einen Bogen um Wiesensteig gemacht hatte, dem Konzert nach drei Stunden doch ein früheres Ende bereitete. Das Publikum hatte da noch lange nicht genug – und auch die Band hätte noch zwei Sets in petto gehabt. So mussten Musiker und Zuhörer zwar auf das geplante und beliebte Abschlussstück, „In the mood“, Glenn Millers Paradestück schlechthin, verzichten. Doch für nicht wenige hieß es dann nicht Flucht nach Hause, sondern ins Mühlwerkcafé, das während des Konzertes schon bewirtet hatte. Dort wurde der Abend beendet – zwar ohne Bigband-Sound, aber mit fröhlich gestimmten Musikern und ihren treuesten Fans.