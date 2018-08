Musik und Film am Schloss

Foto: Giacinto Carlucci

Zum sechsten Mal findet das Göppinger Open-Air-Kino mit Musik und Film am Schloss statt. Gestern gab es zum Auftakt auf dem Schlossplatz zunächst Pop, Soul und Rhythm and Blues mit Nikola feat. Andrea Lopez (Bild), später lief im Schlosshof der Film „Arthur und Claire“ mit Josef Hader.

Heute spielen Dominik Guerriero & Sasa Marjanovic Funk und Soul, bevor der japanische Gangsterfilm „Mr. Long“ zu sehen ist. Den Abschluss macht morgen das Drama „Lucky“, eine Liebeserklärung an den wenige Monate nach dem Dreh gestorbenen Schauspieler Harry Dean Stanton. Zuvor wollen Neven & Stanko für Chillout Music sorgen. Filmbeginn im Schlosshof ist jeweils um 21 Uhr, ab 19 Uhr ist die Livemusik zu hören. Restkarten gibt es ab 19 Uhr vor dem Schloss. Veranstalter ist wieder das Kommunale Kino Open End, das Kulturreferat der Stadt und das Caffe Bozen.