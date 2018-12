Bad Überkingen Museum öffnet wieder

Bad Überkingen / swp

Das Heimatmuseum in der Bad Überkinger Federgasse eröffnet morgen um 15 Uhr seine Weihnachts- und Krippenausstellung. Überschrieben ist die Schau mit „Schön ist’s im Winter“. Das Museum hat an den Adventssonntagen, am 30. Dezember sowie am 6. Januar von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag, dem 8. Dezember, bei der Veranstaltung „Kerzenzauber, Kulinarisches & Kunst“ ist es ab 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 9. Dezember, während des Weihnachtsmarktes ist ab 11 Uhr geöffnet. Besichtigung auch nach Vereinbarung unter ☎ (07331) 6 71 28.